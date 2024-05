La creación de nuevas plazas y refuerzos, en el aire sin presupuestos

Son muchas las ocasiones en las que, desde el Gobierno regional, se han enumerado los supuestos agravios que sufre la Región de Murcia por parte del Ejecutivo de España: el sistema de financiación, el recorte del Trasvase Tajo-Segura, el precio del agua, la falta de medidas o acciones para recuperar el Mar Menor... Sin embargo, normalmente la escasez de recursos judiciales no es uno de ellos y ayer fue el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, quien quiso destacar este apunte.

«Es cierto que he sentido que, en muchas ocasiones, la Justicia ha estado sola en estas reivindicaciones. Efectivamente, en el listado de causas pendientes y de agravios en la Región, se citan muchos y siempre se olvida a la Justicia», lamentó el magistrado, que trasladó la importancia que tiene que los murcianos se tomen en serio sus propias reclamaciones porque, si no, «al final parece que son unos jueces reclamando mejoras para ellos mismos y no es así». Pasqual del Riquelme subrayó que desde el Poder Judicial reclaman «para los ciudadanos, para darles un mejor servicio y para que el Estado de Derecho funcione como debe».

No obstante, también remarcó que «desde hace muchos años» se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia regional sin obtener respuesta por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Falta de presupuestos

El presidente del TSJMU admitió que es una mala noticia que este año el Gobierno no se viera capaz de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, puesto que esto significa que el TSJ ha de contar para este 2024 con los mismos recursos económicos que el año pasado, «que ya eran bajos». Especialmente, esta insuficiencia es problemática «para las cantidades previstas para sacar nuevas plazas judiciales y para refuerzos», matiza.

A pesar del futuro a corto plazo poco halagüeño, indicó que tiene «el compromiso personal del ministro de Justicia, Félix Bolaños», de que el próximo año «Murcia tendrá la atención que necesita». Cabe recordar que durante 2023 tan solo se creó una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial. «Es incomprensible que desde la cifra de déficit de jueces, cuando se reparten 70 plazas, solo llegue una, aumentando así el ‘decalaje’ con la media.

Por otro lado, Fernando López Miras, presidente regional, se comprometió ayer con él a «hacer gestiones con el Gobierno central», según informó el magistrado. «La misma respuesta que siempre», añadió.