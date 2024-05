López Miras compite por la defensa del Gorguel con un cónclave en San Esteban

Tras la crítica rueda de prensa del martes en la que el consejero de Fomento acusó de veto al bando popular del Gobierno regional, Pancorbo sí estuvo en la reunión en San Esteban. Según fuentes de la Consejería, contaron con él, como era natural, y enfocaron las diferencias a los partidos y no al Ejecutivo. Misma idea que transmitió el vicepresidente y líder de Vox, José Ángel Antelo, en declaraciones a La Opinión: «La lucha nuestra es por la verdad y si alguien dice alguna mentirijilla, pues la contamos. La realidad es muy sencilla: pedimos el apoyo del Consejo de Gobierno y dijeron que no».

Sobre el argumento del fallo jurídico, Antelo considera que es un «argumentario peregrino» porque desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras «saben hacer perfectamente las cosas». «La otra parte del Gobierno consideró que no había que llevarla al Consejo de Gobierno», aseveró el vicepresidente, que recordó que el proyecto del Gorguel está en esta situación porque el PP no apostó por él, primero con el no de Rajoy y después con la sentencia de muerte del PSOE.

Ante las elecciones europeas del próximo 9 de junio, el representante de Vox cree que lo más importante es que son optimistas con el Gorguel gracias a sus socios europeos, entre los que citó a Meloni, Le Pen y Orban, que pueden cambiar la situación tras las urnas. «Los socios del PSOE ya sabemos cuáles son, pero no los del PP».

Antelo recuerda que con este proyecto los buques no tendrían que dar la vuelta a toda Europa: «Claro que se puede impulsar, pero lo que no se puede es engañar a la gente». Sobre su ausencia en la reunión, no le dio más importancia: «Que me inviten o no a las reuniones no es algo que me preocupe. Si me quiero reunir con alguien, lo hago».