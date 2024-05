Plante ante Educación por las altas temperaturas en las aulas

Los padres y madres de los alumnos murcianos volverán a salir el miércoles a la calle para reclamar a la Consejería de Salud «medidas inmediatas» con las que reducir las altas temperaturas que sufren los alumnos desde estas fechas y hasta final de curso en las aulas de los colegios e institutos de la Región e Murcia.

Para ello, la FAPA Juan González ha convocado una protesta el 29 de mayo a las 18.30 horas ante Educación bajo el lema ‘Queremos aulas, no saunas’, una reivindicación que iniciaron hace unos días desde el AMPA del CEIP Los Álamos del barrio murciano de El Carmen y que ahora la FAPA hace extensiva a toda la comunidad.

La presidenta de la FAPA Región de Murcia, Marisa Maldonado, denuncia que «los centros educativos murcianos siguen sin adaptarse a las condiciones climáticas de este territorio y aunque ésta es una petición que venimos haciendo desde hace tiempo, pasan los años y sigue sin darse una solución».

Uno de los principales motivos que da la Administración para no colocar equipos de climatización es que las instalaciones eléctricas de los colegios son muy antiguas, están obsoletas y no soportarían la potencia que necesitan estos aparatos, recuerda Maldonado. «Pero no hacen nada para solucionarlo y las administraciones, tanto la regional como las locales, se van pasando la pelota y no asumen su responsabilidad mientras nuestros hijos sufren las altas temperaturas», insiste.

Por ello, desde la FAPA Región de Murcia Juan González exigen a la Consejería de Educación que haya una planificación efectiva en cuanto a la instalación de aires acondicionados, sombraje, plazas solares y un plan real contra el calor en las aulas de los centros educativos.

Recuerdan los organizadores de la protesta del próximo miércoles que está demostrado los efectos que las altas temperaturas tienen sobre el rendimiento escolar y la concentración de los alumnos, «pero no hacen nada para solucionarlo, no tienen en cuenta a la infancia y la adolescencia porque ellos no votan».

Marisa Maldonado insiste en que «la Administración debe cuidar la Educación pública y preocuparse de que los niños puedan estudiar en igualdad de condiciones, ya que éste es un derecho de los menores». Por ello vuelven a pedir sistemas de climatización y planes sombra que doten a los centos de zonas verdes en las que bajen las temperaturas.