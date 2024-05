Abren diligencias por dejar caducar denuncias de la Policía Local de Blanca

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza ha abierto diligencias previas por una denuncia en la que se acusa al actual alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano (PP), de haber dejado caducar denuncias de la Policía Local del municipio.

La denuncia parte del PSOE, concretamente del secretario de la agrupación socialista en Blanca y portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, José Antonio Carpena.

La jueza señala en el auto al que ha tenido acceso La Opinión que los hechos denunciados tienen características que «hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa», de ahí que decida incoar diligencias previas y citar tanto al alcalde de Blanca como a otros testigos, solicitándole a su vez al Ayuntamiento de la localidad que remita a la mayor brevedad los expedientes sancionadores afectados por la denuncia y el expediente administrativo.

En la denuncia presentada por Carpena ante el Juzgado de Instrucción, éste acusa a Cano de «haber permitido la caducidad y prescripción de las sanciones administrativas impuestas por la Policía Local del municipio de Blanca, al no proceder a incoar los expedientes sancionadores que le fueron entregados a la firma».

Según el procedimiento que detalla, los boletines de denuncias de los agentes se depositan en el departamento de Sanciones del Ayuntamiento para que se proceda a la tramitación de las mimas por parte de los funcionarios responsables. Este personal redacta el decreto de incoación de los procedimientos sancionadores y lo remite a Alcaldía para que sea firmado por el alcalde y que así sean notificados a los infractores.

Los decretos fueron trasladados a Alcaldía el 20 de junio de 2023 y el 5 de septiembre de 2023, según consta en la denuncia, sin que fueran firmados, «lo que ha provocado que prescriban cerca de un centenar de sanciones y que el Ayuntamiento de Blanca haya dejado de ingresar por este concepto más de 10.000 euros», explica Carpena a esta Redacción.

En la denuncia se llega a decir que «esta actitud tenía una intencionalidad clara».

Preguntados por la denuncia, fuentes municipales afirman que «las denuncias son de la etapa socialista» y explican que «pusieron a Cano sobre la mesa los decretos de sanciones que se había negado a firmar el anterior alcalde del PSOE sólo unos días después de haber tomado posesión del cargo (los ayuntamientos se constituyeron el 17 de junio de 2023)». Apostillando que «ésto le generó dudas porque era un procedimiento que desconocía».

El exalcalde de Blanca, Pedro Luis Molina (PSOE), responde que no firmó los decretos en su momento «porque hubo un error material y devolví el expediente para que se competara, tras lo que se produjo el cambio de Gobierno. A mí no me ha prescrito nada».

Nuevo procedimiento con PDA

Desde el Ayuntamiento indican que el equipo de Gobierno ha decidido cambiar el procedimiento de la tramitación de sanciones y este próximo miércoles se aprobará en el Pleno de mayo uno nuevo que «permitirá ser más ágiles y transparentes». El objetivo es que a partir de ahora las multas vayan directamente a Hacienta, para lo cual los agentes de la Policía Local de Blanca llevarán unas PDA conectadas con la Agencia de Recaudación, «con lo que ya no hay opciones a que nadie pueda quitar la multa o anularla, lo que nos hará mucho más transparentes», afirman.