Ros seguirá trabajando, "también desde Europa", para que sigan mejorando las condiciones laborales

El candidato a las elecciones del Parlamento Europeo, Marcos Ros, ha manifestado que el Grupo Socialista seguirá trabajando, "también desde Europa, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea".

El socialista ha visitado esta mañana al mercado de Molina de Segura para informar a los ciudadanos y las ciudadanas de las propuestas del PSOE en materia de empleo, donde ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación.

Uno de los anuncios que ha realizado Ros es que el Grupo Socialista promoverá una Directiva de Prácticas de Calidad para garantizar que las prácticas sean remuneradas. "Apoyaremos una Directiva para proteger los derechos de los jóvenes en su primer contacto con el mundo laboral y garantizar que las prácticas sean siempre remuneradas. No podemos permitir que no salga adelante porque no haya una mayoría socialdemócrata en el Parlamento Europeo que defienda el acceso de los jóvenes al mercado laboral", ha añadido.

De igual forma, el socialista ha explicado que el Grupo Socialista apuesta por una Directiva sobre el derecho de las personas trabajadoras a la formación, "porque es indispensable seguir formándose a lo largo de toda la vida laboral".

A continuación, el eurodiputado ha destacado que el PSOE propondrá una revisión de la Directiva del comité de empresa europeo y la puesta en marcha de una Directiva sobre la información, consulta y participación de los trabajadores y las trabajadoras, para anticiparse a los cambios que se van a producir en los próximos años como consecuencia del proceso de modernización digital que están experimentando las empresas.

Otras de las propuestas que ha puesto en valor el candidato socialista es el apoyo a una Directiva que regule la inteligencia artificial, consagrando el principio de "control humano" en el Derecho de la UE, y la promoción de una Directiva que asegure condiciones de trabajo dignas para artistas, creadores y trabajadores de la cultura en la UE.

"En esta legislatura hemos aprobado una Directiva de trabajo en plataformas para evitar que se obligue a los trabajadores y trabajadoras a ser falsos autónomos, como venía sucediendo en muchas plataformas dedicadas al reparto", ha recordado.

Para terminar, ha manifestado que "frente al PP que está defendiendo la división, la discrepancia, el odio y la descalificación permanente, el Partido Socialista está haciendo una campaña limpia para promover una Europa con más derechos, justa, inclusiva y social". "Queremos más Europa y, por eso, llamamos a toda la ciudadanía a votar al Partido Socialista el próximo nueve de junio", ha concluido.