"Espero que López Miras tenga más suerte que yo, que he pedido tres reuniones al ministro y no hemos tenido respuesta"

El consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, no es optimista en cuanto al recurso de una ampliación que compromete el futuro del Puerto de Cartagena. Remarca que es vital para el desarrollo regional y vincula esta obra con el crecimiento industrial.

¿Se esperaba este varapalo?

Sí, porque ya sabemos como trata Pedro Sánchez a la Región de Murcia: a puntapiés. Este es un palo más en las ruedas. Durante estos 14 años también ha estado en el Gobierno Mariano Rajoy y no se hizo nada. Si no es con un gobierno socialcomunista, esperemos que sea con uno liderado por Vox.

López Miras ha pedido una reunión urgente a Sánchez.

Espero que tenga más suerte que yo, que le he pedido al ministro Óscar Puente una reunión en tres ocasiones para hablar entre otras cosas de El Gorguel y no he tenido respuesta. Por lo menos que me responda, porque no me desprecia a mí personalmente, lo hace a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

Autoridad Portuaria ha dicho que recurrirá.

No desfallecemos. Uno no puede perder la esperanza, pero sabiendo el sectarismo del Gobierno de España y de Teresa Ribera, que ahora estará en Europa, dudamos que esa decisión vaya a cambiar. Se recurrirá, pero tengo poca esperanza.

¿Es viable esta infraestructura en El Gorguel?

Yo estoy convencido de que sí. Todos los estudios ambientales tienen medidas compensatorias y si es necesario plantar un millón de árboles para compensar, que se planten, porque lo que aporta valor añadido a un puerto son los contenedores y así el futuro estará comprometido. De nada sirven las inversiones en la zona de actividades logísticas de Murcia y de Cartagena si no hay contenedores que mover.

¿Por qué es necesario construir este nuevo puerto?

El Gorguel es necesario porque se pueden crear entre 30.000 y 40.000 empleos. El movimiento de mercancías sería de más de 3 millones de contenedores y ahora el puerto de Cartagena no llega ni a 100.000. Además, es necesario para plantarle cara a los macropuertos que está haciendo Marruecos, que es lo mismo que pasa con la agricultura:allí no se respeta el medio ambiente y, sin embargo, tenemos que competir con ellos. No hacerlo es pegarnos un tiro en el pie.

¿Puede Barlomar sustituir a El Gorguel?

No. Barlomar es una pequeña ampliación. Barlomar sí, si se hace El Gorguel. Pero si hay que elegir entre los dos, hay que hacer El Gorguel, porque Barlomar podría mover pocos contenedores en comparación. Es decir, Barlomar es una pequeña ampliación de la dársena de Escombreras, pero no es la solución para la Región de Murcia. El Gorguel tiene un calado natural que es único en el Mediterráneo y que evitaría el dragado.

Además, estas inversiones llevan inversión privada.

Claro, tendría financiación público-privada y no solo de los empresarios de la Región de Murcia, que algo pondría claro. El tema es que las navieras son las interesadas. En el puerto de Algeciras estuvo la surcoreana Hanjin. Las propias navieras son las interesadas en la creación de estos puertos, que sería muy atractivo. Por eso no serían solo los empresarios locales y la Administración General del Estado.

¿Es la única forma de crecer?

Lo que vemos es que el potencial de crecimiento del puerto de Cartagena estaría limitado. Ahora mismo se trabaja con líquidos, sólidos y animales vivos. Y, como parece, es que en el futuro los hidrocarburos se muevan menos... A lo mejor en 20 o 30 años este puerto será una base naval. Si no hay Gorguel, el futuro del puerto de Cartagena estará comprometido.

Los empresarios apuntan, además de esos más de 30.000 puestos de trabajo de los que habla, de que estos serían de calidad y que aumentarían la renta per cápita en la Región.

Indudablemente. Es así. Esto es valor añadido, no tenemos ninguna duda. A esto hay que sumar que el empleo de calidad atrae a más empleo de calidad. Difícilmente podremos salir así de los niveles de renta per cápita de la Región. Mientras a la Comunidad Valenciana les licitan las obras, a nosotros nos dan carpetazo. Así no se puede. Mientras el señor Óscar Puente se dedica a hacer vídeos graciosos y a insultar a líderes políticos de otros países, no se dedica a solucionar el futuro de los españoles y de los ciudadanos de la Región de Murcia.