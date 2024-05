Vox niega en la Asamblea Regional el impacto del hombre sobre el cambio climático

Vox ha negado categóricamente que el hombre tenga algún tipo de impacto sobre el cambio climático. Lo ha dicho el portavoz del grupo parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, durante su turno de palabra en la sesión plenaria de este miércoles en la Asamblea Regional. "El impacto sobre el cambio climático de la acción del hombre es el mismo sea rico o sea pobre, ninguno", ha señalado.

Alpañez no se ha quedado ahí: "Si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina me atrevería, incluso, a decir que los ricos consumen menos energía porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen".

El portavoz se ha manifestado así durante el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de normativa sobre tributos cedidos y propios, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la que se pretendía incentivar el autoconsumo, la adquisición de vehículos eléctricos, así como la instalación de puntos de recarga.

No es la primera vez que esta iniciativa pasa por la Cámara murciana y, como en la legislatura anterior, ha terminado siendo rechazada por el resto de grupos parlamentarios. "El Partido Popular, Vox y Podemos han preferido anteponer sus estrategias partidistas al interés general de la ciudadanía de la Región de Murcia y del sector. Está claro que no tienen ninguna voluntad política", lamentó el diputado del PSOE regional Alfonso Martínez Baños.

"Lo que propone es que los contribuyentes puedan aplicar una deducción en su declaración de la renta por la instalación de placas solares para autoconsumo en sus viviendas. El importe a deducir sería como máximo el 50 % del gasto, sin superar los 7.000 euros", explicó. Asimismo, argumentó que la ley también contempla deducciones similares para la adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga: "La deducción no superaría el 30% del gasto, con un máximo de 7.000 euros".

Ni siquera Podemos apoyó la propuesta. La diputada María Marín señaló que la Proposición de Ley del PSOE incluía una deducción del tramo autonómico del IRPF por la adquisición de un vehículo eléctrico "solo beneficiaría a las rentas más altas, que son las únicas que tienen retenciones lo suficientemente altas para poder acogerse a esas deducciones".

Por parte del PP, el diputado Víctor Martínez-Carrasco criticó que el PSOE "sigue haciendo caso omiso a nuestras advertencias, las de hace cuatro años, y las de hace siete años", ya que "mantienen las mismas indefiniciones, no sabemos si se refieren a energía solar, energía térmica, fotovoltaica, eólica… Siguen sin especificarlo". "No alcanzamos a entender qué objetivo buscan manteniendo el mismo texto una y otra vez", pero "se hace complicada la búsqueda del acuerdo cuando no rectifican prácticamente nada de una propuesta rechazada ya en varias ocasiones", insistió.

Además, recordó que los últimos Presupuestos de la Comunidad Autónoma "ya contemplan un gran número de deducciones y bonificaciones fiscales", entre ellas, "se modifica la deducción por inversión en instalaciones de recursos renovables, especificando y detallando qué entra y qué no entra".