Miras ve "bien" el reconocimiento de Palestina pero cree que no es suficiente para poner fin a la barbarie

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que a él le parece "bien" el reconocimiento del Estado de Palestina, pero ha considerado que "no va a suponer nada" respecto a "lo que está pasando en Gaza" y "en Palestina".

"Lo que parece más bien es, una vez más, que Sánchez pone la política exterior de España a su servicio y a su disposición", según ha afirmado López Miras en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el reconocimiento del Estado de Palestina.

"A mí el reconocimiento del Estado palestino me parece bien, pero también me parece que no va a suponer nada respecto a lo que estamos viviendo y viendo todos los días en los informativos", en referencia a "lo que está pasando en Gaza" y "en Palestina". "No va a suponer nada", ha aseverado López Miras.

A su juicio, lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno de España "es un frente común con las principales potencias de Europa y solicitar de inmediato el alto el fuego, que Hamás ponga en libertad a los rehenes y ayuda humanitaria para Gaza".

Para López Miras, "esto es lo que pone fin a la barbarie que estamos viendo cada día en los informativos". "Pero poner la política exterior de un país a tu servicio, no sé yo lo útil que va a ser para terminar con lo que estamos viendo cada día", ha aseverado.

López Miras también se ha referido a la petición por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Al ser preguntado por este asunto, López Miras ha señalado que él no va a poner "objeciones" ante los organismos internacionales.

No obstante, sí que ha considerado que "aquí hay que aportar, como digo, rigor, seriedad y diplomacia; todo lo contrario a lo que está haciendo Sánchez".