Fundación Ingenio lamenta la negativa del PP a reforzar el control de las aguas residuales y limitar los huertos solares en la ley del Mar Menor

La Fundación Ingenio (FI) ha recibido «sin sorpresa», pero con «profunda decepción y perplejidad», la postura del PP de la Región de Murcia de abstenerse el miércoles en la Asamblea para intentar mejorar una ley del Mar Menor «que no protege la laguna, que es incompleta y que sólo señala y acosa a una actividad como responsable de su estado: la agraria». Una abstención que es un «no de facto y que, lamentablemente, alinea al PP con un desnortado y menguante PSOE». «Admitimos nuestra profunda decepción por esa falsa neutralidad, por la falta de sensibilidad y por el abandono y desdén que sentimos los productores», añade la Fundación.

Los agricultores señalan que en la sesión de la Asamblea quedó demostrado que el interés máximo de estos partidos es «sustituir campos de cultivo que dan sustento a decenas de miles de familias por inmensas extensiones de placas solares, un negocio en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión. Este inexplicable alejamiento de los partidos de la economía real nos hace pensar que hay razones que no se conocen para legislar de esta forma». «El drama no es la energía sostenible, bienvenida sea, sino la expropiación de facto de tierras, hacer imposible la actividad agrícola para malvender tierras a estos fondos y la pobreza implícita que conlleva este cambio de modelo a quince años vista», reflexiona FI.

«Llama poderosamente la atención que a quienes en última instancia está beneficiando la actual ley no es al Mar Menor, ya que no se endurece el control de las aguas residuales, sino a los grandes fondos y multinacionales del negocio de los huertos solares. Estos fondos se están adueñando de las tierras de miles de agricultores arruinados por dicha ley, que no pueden usar sus tierras. Arruinan a los agricultores y alicatan nuestros regadíos con placas solares», afirman desde la Fundación.

«¿Qué intereses mueven a estos partidos? ¿Qué está pasando? ¿Para quién se está legislando? ¿Por qué se mata al agricultor y se ayuda a empresas enormes sin cara ni ojos? ¿Cuánto dinero se está moviendo? ¿Cuánto empleo se crea? ¿Quién se beneficia de verdad?», se pregunta la Fundación.

Ante esta postura, FI proclama que seguirá demostrando con argumentos científicos y continuará en esta «lucha desigual contra los poderes fácticos» para demostrar que «la agricultura es compatible, suma y no resta en la conservación del Mar Menor y para acreditar que hay un interés oculto en sustituir la huerta murciana por cristal y hierro».

Y concluye: «Esta realidad reafirma las razones de la creación y la actividad sin descanso de Fundación Ingenio. Nos carga de razones y nos estimula para seguir trabajando con más fuerza si cabe en denunciar con datos científicos la gran mentira que supone el ocultamiento de las verdaderas razones de la contaminación del Mar Menor. Y a partir de ahora, pondremos también el foco en las razones que mueven al hub de partidos políticos de la Región en reventar la actividad agraria para primar la masiva colonización de nuestros campos de cristal y hierro. No pararemos. Estos políticos pasarán y los agricultores seguiremos aquí, trabajando por nuestras familias y nuestra Región».

Fundación Ingenio

La Fundación Ingenio nace en 2020 con el objetivo de poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Una agricultura del futuro, que lidere los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor medioambiental, económico y social a nivel local, nacional y europeo. Actualmente, engloba a más de 40 cooperativas y empresas agrícolas del campo de Cartagena. Representan al 85% de los agricultores de la zona. Para más información: https://fundacioningenio.com/