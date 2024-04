La Estrategia de Salud Laboral refuerza las medidas contra los golpes de calor

La nueva Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028 pactada por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo con la patronal y los sindicatos CC OO y UGT, que se firmará el próximo sábado, ha reforzado las medidas destinadas a evitar los golpes de calor y por primera vez contemplará los riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales a los que se enfrentan las mujeres. El responsable de Salud Laboral de CC OO, Juan Blázquez, apunta que los elementos de protección, «como el airbag, están diseñados en función de la fisiología y del peso de los hombres», por lo que pueden convertirse en un peligro añadido para las trabajadoras, "aunque suelen tener accidentes menos graves".

También destaca la amenaza que entraña «la doble carga» que implica para la mujer compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, porque «puede llegar a ser una causa de accidente».

Juan Blázquez recuerda que las elevadas temperaturas registradas durante los últimos años en los meses previos a la llegada del verano han obligado a adelantar la aplicación de medidas preventivas, como la jornada intensiva en sectores que trabajan al aire libre. El representantes de CC OO asegura que algunas empresas han adelantado este horario al mes de mayo.

La experiencia del año 2023, cuando llegaron a alcanzarse temperaturas próximas a los 40 grados centígrados durante varias semanas en el mes de abril, y los fallecimientos por golpes de calor que se han producido en los últimos años han dejado patente la necesidad de adaptar la regulación laboral al impacto del cambio climático.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, destaca que, además de «la perspectiva de género», el documento recoge actuaciones destinadas a la prevención de las enfermedades mentales y los riesgos psicosociales provocados por el estrés, además de incluir a los autónomos.

El Gobierno regional ha convocado para el sábado día 27 la firma del documento, que sustituye a la Estrategia caducada a finales de 2022. La situación de interinidad que vivió el Gobierno regional en la última etapa del tripartito integrado por los tránsfugas de Ciudadanos y de Vox y el retraso en la constitución del nuevo Gobierno, que tomó posesión el pasado septiembre, cuatro meses después de las elecciones autonómicas, han demorado la renovación de las medidas de prevención laboral que se implantaron en 2018.

La representante de UGT asegura que la nueva Estrategia está cerrada desde enero y ha lamentado que el Ejecutivo haya retrasado su entrada en vigor tres meses. «Algunas medidas urgentes podían estar ya aplicándose», se lamenta Encarna del Baño.

Resalta especialmente las medidas destinadas a los autónomos. En 2023 perdieron la vida en accidente laboral dos trabajadores por cuenta propia, según los datos de UPTA, después de un año 2022 especialmente trágico, en el que fallecieron nueve autónomos murcianos en accidente laboral. Sin embargo, ha aumentado el número de accidentes graves sufridos entre este colectivo, que han pasado de cinco a 16.

Los sindicatos han tratado de introducir en el acuerdo la creación de la figura del delegado de prevención territorial para llegar a las empresas pequeñas en las que no existe representación sindical, pero esta medida no ha prosperado todavía.

En total el pasado año perdieron la vida 32 trabajadores en la Región, una cifra que resulta muy inferior a la de 2022, cuando se disparó la siniestralidad y llegaron a registrarse 55 fallecimientos, según las cifras definitivas que ofreció el Ministerio de Trabajo.

Encarna del Baño considera que «los 32 accidentes mortales del pasado año podrían haberse evitado» y ve especialmente positiva la inclusión de los autónomos en la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral. «Permite que se les dé la oportunidad a los trabajadores por cuenta propia de disponer de herramientas para que puedan hacer una evaluación de riesgos laborales para salvaguardar su vida». Añade que «a esas micropymes que no tienen trabajadores hay que mimarlas» y recuerda que se trata de actividades que se ven expuestas a elevadas multas de la Inspección de Trabajo que les pueden llevar a cerrar su negocio».

El Gobierno apunta que Estrategia para la Seguridad Laboral incluye más de un centenar de medidas, distribuidas en seis ejes, destinados a «lograr que los lugares de trabajo sean sanos, seguros y saludables, a través del impulso de la formación, investigación, divulgación, control, apoyo, gestión e incentivos».

El plan de lucha contra la economía sumergida echa a andar

Gobierno regional, patronal y sindicatos han incluido la elaboración de un plan de lucha contra la economía sumergida entre los acuerdos incluidos en el diálogo social. El Ejecutivo y los agentes sociales, que ayer mantuvieron una reunión en el palacio de San Esteban con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, aguardan el estudio encargado por el Consejo Económico y Social (CES), que estará terminado dentro de varios meses y permitirá revisar los datos recogidos en las investigaciones anteriores, aunque echará a andar con la puesta en marcha la mesa de trabajo.

Al encuentro, que se ha celebrado días antes de la firma de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028, asistieron también el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín; el presidente de la Croem, José María Albarracín; los secretarios generales de CC OO, Santiago Navarro, y de UGT, Antonio Jiménez; y los responsables de Seguridad Laboral de ambos sindicatos, Juan Blázquez y Encarna del Baño, respectivamente.

Según las estimaciones de Santiago Martínez, la economía sumergida llega en la Región al 30%, teniendo en cuenta no solo las actividades económicas no declaradas, sino también el fraude que suponen las horas extraordinarias no pagadas ni cotizadas o los contratos a tiempo parcial a trabajadores que hacen una jornada completa, entre otras irregularidades.

Los representantes sindicales también han pedido a López Miras que les incluya entre las organizaciones que están negociando el Pacto del Turismo Regional. La titular de este departamento, Carmen Conesa, ha incluido en el pacto a las organizaciones patronales del sector y ha avanzado que próximamente se mantendrán reuniones con los representantes de los municipios murcianos y otras instituciones

Blázquez ha señalado que la pretensión del sindicato es contemplar dentro del nuevo diseño las posibilidades de creación de empleo que ofrece el sector turístico e incluso «la capacidad para fijar a la población en las zonas rurales» que se están quedando deshabitadas.

Antonio Jiménez ha recordado que la Comunidad y los agentes sociales también tienen en marcha otras iniciativas, como la Estrategia para la Calidad del Empleo, que también deberá ser actualizada.

López Miras destacó que «se está avanzando en la Estrategia de lucha contra la Brecha Salarial y ya se ha consensuado con todos los participantes el borrador inicial del diagnóstico de la situación actual, que se completará con datos no económicos y la situación de trabajadores autónomos».

Crece la preocupación por la falta de apoyo a la industria

Empresarios y sindicatos muestran su preocupación por el futuro de la industria murciana y coinciden en exigir al Gobierno autonómico un nuevo plan que permita la modernización del sector en la Región. Tras las demandas de la patronal Croem, que responsabiliza al Ejecutivo de la caída de la actividad industrial del pasado año en la Región, ya que ha registrado el mayor descenso de todas las comunidades autónomas, UGT recuerda que el sector se concentra principalmente en el refino de hidrocarburos del Valle de Escombreras, el metal y la industria agroalimentaria, pero se enfrenta a «la creciente influencia de la Inteligencia Artificial».

El secretario de Política Industrial y Transición Ecológica de UGT, Francisco Moreno, que ayer se reunió con el director general de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma, Federico Miralles, considera que «la Región tiene un sector primario fuerte, pero necesita evolucionar y crecer en el ámbito industrial, sobre todo en un sistema económico en el predomina la pequeña y mediana empresa e incluso la micropyme con menos de cinco trabajadores».

Recuerda que la media de «las pymes de la Región se sitúa en los 26 trabajadores y que se consideran en su mayoría a sí mismas empresas familiares».

El representante de UGT sostiene que «es imprescindible abordar cuanto antes la modernización y la digitalización de las empresas, que están en estos conceptos por detrás de la media nacional. La creciente influencia de la Inteligencia Artificial debe también ser una vía de modernización de los sectores industriales», ha explicado a los representantes del Gobierno Regional.

Añade que se debe fomentar la formación tecnológica adecuada a sus trabajadores con un especial cuidado en la prevención de riesgos laborales y respeto por el medio ambiente.

Entre las principales amenazas para las pequeñas y medianas empresas de la industria regional cita «la inflación y los altos costes de energía, aunque también echa en falta un adecuado plan de formación cualificada para sus plantillas».

Por su parte, la patronal recordaba en su último Boletín de Coyuntura que la cifra de negocio acumula el segundo mayor descenso medio de todas las comunidades autónomas (-9,5%, frente al -1,9% nacional), tan solo por detrás de Asturias (-10,5%).