José Vélez: "López Miras pacta con Vox cargarse la Ley del Mar Menor"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, tildó de incoherente al presidente autonómico, Fernando López Miras, que aseguró ante la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no dará un paso atrás en la protección del Mar Menor al mismo tiempo que pactaba con Vox la desprotección de la laguna: «Dice una cosa y la contraria para intentar engañar a la ciudadanía y, a la misma vez, satisfacer a Vox, su socio de gobierno».

«López Miras está jugando a todo. Por una parte, pone cara de ángel cuando viene la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, asegurando que apoyará al Ministerio, pero cuando se marcha la ministra todo cambia. Entonces, critica al Gobierno de España y acuerda con Vox cargarse la Ley del Mar Menor», explicó el líder socialista.

«Solo hay dos opciones: salvar el Mar Menor, como quiere y está demostrando el Partido Socialista, o certificar su muerte, como pretenden PP y Vox. No les importa el estado de la laguna. Siempre lo hemos dicho, es lo mismo derogar la ley, como quiere la ultraderecha, que no cumplirla, como hace el Partido Popular», reiteró Vélez.

Alabó la apuesta del Gobierno central por la laguna tras el aumento del presupuesto anunciado por Ribera: «El Gobierno de Pedro Sánchez está liderando la recuperación del Mar Menor frente a la inacción del Gobierno regional de López Miras. Para ello, está actuando más allá de sus competencias. La vicepresidenta Teresa Ribera anunció un aumento del 40%, hasta los 675 millones de euros, lo que supone la mayor inversión del Gobierno de España para recuperar un ecosistema en todo el país».

Razón por la que Vélez aseveró que no consentirán que el ejecutivo de Pedro Sánchez se «deje la piel», mientras que el Gobierno regional del PP y Vox «daña el Mar Menor, dejando a los pies de los caballos la laguna».

Para el PSOE, López Miras pretende dar una patada hacia adelante para contentar a su socio de gobierno, Vox, que quiere derogar la Ley del Mar Menor, a lo que suman los incumplimientos de la norma: «Si de verdad quiere salvar el Mar Menor, lo que tiene que hacer es cumplirla y ponerse a trabajar junto al Gobierno de España. Lo que está pidiendo el PP de López Miras ahora es lo mismo que ya se hizo en 2020 para aprobar la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Durante su tramitación se dio voz a toda la sociedad. Se alcanzó un acuerdo que costó mucho tiempo y trabajo. Lo que tiene que hacer es respetarlo».

Por último, remarcó que el Partido Popular ha dejado perder cuatro años desde que se aprobó la ley porque no ha hecho nada. «Ahora, pretenden seguir perdiendo más tiempo, pero no podemos dejar pasar más años porque el Mar Menor no tiene más tiempo».