Vox convoca la comisión del Pacto de Gobierno con el PP

El pacto entre el PP y Vox sufre su primer gran desencuentro tras la abstención de los populares a la propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor del partido de Antelo que acabó rechazada con los votos en contra del PSOE. “Visto lo que ha sucedido hoy, vista la posición del PP, voy a convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno”, afirmó el líder de Vox en la Región de Murcia y vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo.

“Para nosotros es una línea roja, clara, necesaria y urgente la modificación de la Ley del Mar Menor”, afirmó un Antelo que anunció que este jueves se reunirá en San Esteban con el presidente, Fernando López Miras, ya que habrá sesión del Consejo de Gobierno: “No es negociable no modificar la Ley del Mar Menor, mañana mismo me reuniré con López Miras y, a partir de esa reunión, podré avanzar más”.

No parece que el futuro de la legislatura esté en el aire, pero sí reconocen que la situación del Gobierno es complicada. “Primero hay que hablar con mi socio de gobierno aunque no se haya comportado como socio de gobierno en esta tesitura. Parece que han dicho que están de acuerdo en modificarla de otra forma, pero lo importante es lo que se vota, no lo que se dice”, relató Antelo.

Para el vicepresidente del ejecutivo autonómico, es sorprendente que hayan votado en contra de su propuesta de modificación y desconoce si votan en contra de mejorar los saneamientos, de que la Comunidad haga los deberes respecto a la depuración de aguas residuales, o de la realización de una auditoría “que ponga en el espejo a todos los Ayuntamientos que hoy contaminan el Mar Menor”.

Otro de los argumentos es el de las placas solares en suelo regable: "Yo mismo he estado en Puerto Lumbreras, en una manifestación en la que se pedía que los proyectos de las plantas fotovoltaicas no se desarrollaran en terreno de regadío. Hoy, sin embargo, hemos visto aquí a diputados decir que cómo íbamos a prohibir desarrollar las instalaciones de plantas fotovoltaicas en terreno de regadío".