"Meter un libro de texto en un portátil no es hacer un buen uso de la tecnología"

Abre este sábado a partir de las diez de la mañana la jornada ‘Pantalla y menores en la era digital’ que ha organizado la FAPA Juan González de la Región a partir de las 10.00 horas en el centro cultural de Puertas de Castilla de Murcia, donde abordará el debate actual sobre el uso de la tecnología en la sociedad, en la escuela y en la familia.

¿En qué se va a basar su participación este sábado en las jornadas organizadas por la FAPA sobre pantallas y menores?

La idea es plantear todo el debate que hay ahora mismo en torno a la tecnología y a las pantallas tanto en niños como en adolescentes, así como explicar las consecuencias y el impacto que hay socialmente de manera constructiva. Evidenciar los riesgos, pero también plantear una perspectiva de que una de las claves es educar. No podemos centrarnos solo en prohibir, sino en regular. La perspectiva es tratar de acercar un poco a las familias cómo se puede enfocar este asunto en el ámbito escolar y en el familiar.

¿Cuáles son esas consecuencias que comenta?

Son conocidas: el acceso al contenido inadecuado, el utilizar estos dispositivos como medio para el acoso... Muchas veces estas situaciones son propiciadas y difundidas a través de las tecnologías, pero aunque las eliminemos, habrá que seguir luchando contra la actitud en sí. Trataré de poner un poco de énfasis en las actividades, en las tareas, y en cómo podemos evitar todos esos riesgos o minimizarlos lo máximo posible.

El papel de los padres en situaciones de este tipo es crucial...

Claro, mi idea es plantear algunas recomendaciones a las familias, pero también hacerles entender cómo se debe abordar desde la escuela. Con el debate del uso de la tecnología en las aulas se produce un contexto de estar echándose la culpa entre las familias y los centros. Tenemos que ir todos a una. Evidentemente, la familia es primordial porque, entre otras cosas, es la que hace la gestión y compra de estos dispositivos, pero la escuela también. Hablaré sobre cómo pueden abordar las asociaciones de madres y padres o los claustros los planes digitales del centro. Tenemos ya muchas herramientas para gestionar esto. La pregunta es si lo hemos estado haciendo bien y, a partir de ahí, aprender y ver cómo se puede enfocar.

Respecto al tema de pantallas y dispositivos electrónicos, en la Región se decidió prohibir su uso durante en los centros si no tenía un fin pedagógico y educativo...

Todas estas regulaciones pueden ser interesantes, pero si no se acompañan de medidas educativas no van a servir porque, al final, los riesgos van a seguir estando. El problema que yo identifico es que nos hemos lanzado mucho a la prohibición como primera medida, pero es que realmente eso ya estaba implantado en los centros.

Por lo que dice, más que prohibir, hace falta más pedagogía para hacer un buen uso...

Con las pantallas podemos estar haciendo apuestas online y enganchados mientras que aprendemos a programar y construir un robot o imprimir en 3D una prótesis que sirve para una persona. Lo que no podemos negar es que el mundo de hoy en día es digital; el problema es que nos hemos ido a los extremos. Una de las cosas que quiero abordar es el mito de los nativos digitales. Esto ha hecho mucho daño. Asumíamos que, como los niños son nativos digitales, las pantallas se convierten en el chupete digital para que se callen y dejen tranquilos a los padres. Lo que no es adecuado tampoco es el punto contrario, que es prohibir todo como si fuera una droga. En el término medio está la virtud. La idea es poner un poco de sentido común y tratar de hacer ver la necesidad de prepararlos para un mundo que es digital.

No queda más remedio que aprender a convivir con él, ¿no?

Hay que aprender a convivir con él en el momento en el que haya que hacerlo. El problema es que está tan polarizado el debate que se defiende un uso ético y seguro de la herramienta a la vez que se piensa que aquellos que dejan el móvil a sus hijos quieren matar el cerebro de los niños. No es eso, es poner un poquito de sentido común de la herramienta. Yo entiendo que las familias estén despistadas porque hay riesgos que son graves. Hay acceso a contenido para el que no están preparados, así como ciberbullying. Durante muchos años nos dijeron que si un centro disponía de pizarras digitales ya era maravilloso, y ahora nos dicen que son malas. Las familias no sabemos a qué atenernos.

Mi idea es explicar cómo se deberían usar esas pantallas, cómo hemos asumido que en la escuela por incorporar una herramienta ya era bueno cuando realmente nunca nos hemos planteado qué se está haciendo con ella. Meter un libro de texto en un portátil no es un uso adecuado a nivel pedagógico. Lo que no tiene sentido es memorizar a través de una pantalla, para eso nos quedamos con el libro. Lo idea sería también pasar más tiempo en casa con nuestros hijos para ver a qué juegan, pero el mundo actual no es amigable para que las familias podamos conciliar.

Más expertos en el evento

Tras la intervención de Sánchez Vera le tocará el turno a Víctor González Calatayud, profesor titular de la UMU, para hablar de los riesgos asociados al uso de la tecnología, como el ciberbulling y adicciones. Luis Soler Valcárcel, profesor del IES Floridablanca, presentará su experiencia de uso de las tecnologías en el aula.

Agustín Cruz Roca, de la Federación de Estudiantes de la Región, aportará la perspectiva del estudiante y, por supuesto, la voz de las familias y todos los asistentes que seguidamente participarán compartiendo las distintas preocupaciones, inquietudes y experiencias.

La jornada finalizará recogiendo las conclusiones que ayuden a las madres y los padres para abordar el tema del uso las pantallas con nuestros menores de un modo positivo en el contexto digital actual.