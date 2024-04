El Gobierno regional realizará un nuevo Plan de Salud que sustituya al de 2015

La Asamblea Regional de Murcia ha pedido al Gobierno regional que elabore un nuevo Plan de Salud para la Región que sustituya al actual, que data del año 2015. El Pleno ha aprobado una moción de Vox en este sentido, que solo ha contado con el voto favorable de sus socios en el Ejecutivo, el PP.

Los grupos de la oposición, PSOE y Podemos han votado en contra; los primeros por no establecerse un plazo para dicho Plan, mientras que los segundos consideran la iniciativa un "blanqueamiento de las políticas del PP".

La propuesta de Vox pide, según ha explicado la diputada María Eugenia Sánchez, que se identifiquen los problemas de la sanidad murciana para solucionarlos. "El problema actual de la sanidad murciana no se puede resolver con parches y remiendos, sino con una planificación a largo plazo. Es necesario dedicar más dinero, pero de forma más eficiente. Aplicar los recursos disponibles, pero con criterios razonables teniendo en cuenta la nueva realidad demográfica y las necesidades de la población", ha dicho.

Eugenia Sánchez, parlamentaria regional de Vox. / L.O.

Durante su intervención, Sánchez ha expuesto la problemática que generan las listas de espera en esta área. "La reducción de las listas de espera es uno de nuestros grandes problemas. Requiere adopción de medidas que afecten a factores determinantes de salud. La reducción de las listas requiere medidas para evitar la enfermedad", ha advertido.

El socialista Manuel Sevilla ha explicado que su grupo ha votado en contra por no aceptar la enmienda presentada por su grupo y porque "no tiene sentido aprobar una cosa que se va a convertir en un brindis al sol". A su juicio, "el plan nunca se va a elaborar", ya que han ofrecido al proponente de la moción poner un plazo para realizar el plan, "le hemos ofrecido 12, 15 o 18 meses y no han aceptado ponerle una fecha a López Miras".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín no duda de la "buena voluntad" de poner en marcha un nuevo plan de salud, pero "es pura palabrería; han traído una moción para hacer un plan que defina la estrategia para identificar el problema. Es seguir blanqueando la pésima gestión del PP".

Guerra a las bacterias multirresistentes

La Asamblea también ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno nacional que ponga en marcha medidas legislativas para frenar la resistencia a los antibióticos. La iniciativa, formulada por el PP, ponía de manifiesto que el uso persistente de los antibióticos, la automedicación y la exposición a infecciones en los hospitales han acelerado el desarrollo de bacterias multirresistentes.

Antonio Martínez Pastor ha sido el promotor de la iniciativa. / L.O.

Los 'populares' han advertido que el problema es "creciente", "se precisan más medidas legislativas, hay que hacer una regulación de la contaminación del medio ambiente por los antibióticos", ha añadido.

Desde el PSOE han dicho que "hay que persistir en el uso adecuado de los medicamentos evitando la automedicación y hay que desarrollar programas educativos sobre el uso responsable de los medicamentos", mientras que desde Podemos han agradecido al PP tener en cuenta la enmienda que habían presentado sobre la formación de profesionales en la materia. También han mostrado su posición favorable desde Vox, que ha pedido mejorar y avanzar también en investigación y en concienciación ciudadana.