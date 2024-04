Transporte público gratis y casi medio millar de policías por el Entierro de la Sardina

Más de 2.5 millones de juguetes

En el desfile del Entierro de la Sardina participarán 23 carrozas, que repartirán más de 2,5 millones de juguetes. Además de los grupos sardineros, se llevarán a cabo espectáculos interactivos y acrobáticos y participarán tres grupos internacionales.

Hora y recorrido. Por el centro de la ciudad. El desfile partirá a las 20.30 horas y recorrerá Avda. S. Juan de la Cruz, C/ Sta. Joaquina de Vedruna, C/ Princesa, C/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera y Plaza Díez de Revenga.

Quema de la Sardina. El espectáculo musical, la quema de la Sardina y el monumental castillo de fuegos artificiales está previsto sobre la medianoche, aunque finalizará sobre la 01.30 en la Pasarela Miguel Caballero. Plaza Martínez Tornel.