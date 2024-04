Toque de atención de Ribera a García-Page por «enardecer los ánimos»

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, respondió a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al trasvase del Tajo-Segura, que «jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua». Así se expresó en una entrevista en RNE al ser preguntada por las declaraciones de Page realizadas ante la reunión de este jueves del Consejo Nacional del Agua, en las que aseguró que el trasvase se fundamentó «en una enorme mentira». Ribera afirmó no conocer esas declaraciones, pero indicó que el Gobierno «defiende el interés general» y no «el particular de unas comunidades o de otras». También defendió la infraestructura porque garantiza el agua «no solo a la zona de Murcia o Almería, sino también a ciudades como Albacete». Pidió una gestión eficaz de los recursos porque «esto no va de deme todo el agua que yo pida, sino de haga usted la gestión más exquisita, más eficiente y más cuidadosa».

Consejo Nacional del Agua

Al término del Consejo Nacional del Agua, el director general del Agua del Gobierno regional aseguró que es insuficiente para resolver los problemas del país: «Hemos venido a esta reunión del Consejo Nacional del Agua con un orden del día que es claramente insuficiente para resolver los problemas hídricos que tiene este país. Desde varias comunidades estamos demandando soluciones que deben estar incluidas en un Pacto Nacional del Agua, porque este es un problema de estado».

Respecto al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de reutilización de las aguas dijo que puede considerarse adecuado, pero que «llega tarde y es insuficiente para fomentar el uso de aguas regeneradas. Es una oportunidad perdida si no se fomenta que en otras zonas de España».