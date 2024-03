SOS Rural anuncia que no se presentará a las elecciones europeas

La plataforma SOS Rural anunció ayer que no se va a presentar a las elecciones europeas. Pese a los rumores y a que su portavoz nacional y cara visible de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, no descartase hace unos días esa posibilidad, la organización no estará en las papeletas electorales del próximo 9 de junio. Un anuncio que realizaron en el nacimiento de SOS Rural Murcia, que reunió en Torre Pacheco a unas 800 personas procedentes del Campo de Cartagena, Calasparra, Lorca y Caravaca de la Cruz, entre otras localidades de la Región, así como de la Vega Baja alicantina.

El secretario general de SOS Rural, Javier Poza, abrió el acto con menciones a los representantes de organizaciones procedentes de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de Málaga, Granada y Huelva que simbolizaron así su adhesión a SOS Rural. Poza aseguró que SOS Rural no se presentará a las elecciones europeas de junio y que no se convertirá en partido político. "En este momento, lo más urgente es armar una plataforma unitaria fuerte, coordinada y profesionalizada que defienda los intereses del mundo rural murciano y de toda España, y que proteja la soberanía y seguridad alimentaria de los españoles", declaró el viticultor burgalés. "No nos podemos despistar. Tenemos que concentrar el esfuerzo en poner frente al espejo las profundas contradicciones y la política suicida que desde Europa, Madrid y Murcia se aplica contra el mundo rural, sea por una preocupante incompetencia de nuestros políticos, o sea por el triunfo interesado y regado de millones de lobbies a los que interesa que la agricultura y la ganadería europeas pierdan vigor en favor de otros intereses, generalmente extranjeros", explicó.

Para Natalia Corbalán la defensa del Campo de Cartagena requiere también de "la unión y la fuerza del mundo rural de toda España y Europa; por eso se creó SOS Rural, para mantener con vigor nuestras justas demandas en nuestros respectivos territorios, pero también en Madrid y en Bruselas, donde estamos trabajando duro y con éxito creciente". Para terminar, el ingeniero Pedro Fernández, fue tajante al asegurar que "el agricultor, por acción y por denuncia, es quien se ha convertido en el actor clave en la recuperación del Mar Menor. Y es clave gracias a las mejoras técnicas agrícolas, al cumplimiento de todas las normas y al denunciar los vertidos de aguas residuales de origen urbano".