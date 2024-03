Aqualia confía en que la contratación para gestionar el agua en San Javier "siga adelante"

La ganadora del macrocontrato de la gestión del agua del municipio de San Javier, Aqualia, confía que el proceso de contratación siga adelante tras el archivo de la denuncia sobre presuntas irregularidades en el concurso público.

En un comunicado emitido ayer, la mercantil de gestión del ciclo del agua hizo énfasis en que las presuntas ilegalidades cometidas en el proceso no fueron corroboradas por los tribunales. De hecho, la Fiscalía se pronunció el pasado viernes, manifestando que «los hechos denunciados no son constitutivos del delito de prevaricación». «El escrito de la Fiscalía», señalaron desde Aqualia, «disipa cualquier duda sobre irregularidades en el proceso puesto que, asegura: ‘Los hechos denunciados no son penalmente típicos ni han resultado mínimamente corroborada su realidad’».

El regidor de la localidad, José Miguel Luengo, al conocer la noticia, exigió a la formación política Pleamar, que inició la acción legal, una disculpa. Además, anunció la pronta firma del contrato con Aqualia.

La empresa destacó en su comunicado que «el retraso en la adjudicación del servicio a la que ya fue considerada como la mejor propuesta de entre todas las presentadas y que incluye una inversión total de cerca de 100 millones de euros, está provocando una demora en las actuaciones medioambientales muy necesarias en toda la zona de La Manga y el Mar Menor».

Aqualia ganó el macrocontrato de alrededor de 250 millones de euros para la gestión del suministro de agua potable y del alcantarillado durante diez años en octubre de 2023, pero el contrato fue anulado por el tribunal de Recursos Contractuales al estimar el recurso de Aguas de San Javier. Esta anulación está pendiente aún de que se resuelvan los recursos contenciosos presentados por el Consistorio y la propia Aqualia.