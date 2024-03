Montessori British: "Hay otra forma de hacer el Bachillerato"

¿Cuál es la razón principal para estudiar Bachillerato en un sistema internacional?

No solo hay una, hay muchas razones para estudiar Bachillerato en un sistema extranjero. Por supuesto, una razón muy importante es hablar inglés de forma fluida. Otra razón es conseguir que el estudiante adquiera autonomía y herramientas personales para desenvolverse en la vida. Una tercera razón es ofrecer al estudiante un sistema más racional, no tan basado en memorizar y hacer exámenes continuamente, con presiones y largas horas de estudio y deberes, sino una metodología más cercana al aprendizaje significativo y que realmente dote de recursos para la vida profesional. Son pocas las opciones de una metodología personalizada en España, que se adapte a todos los perfiles.

En los rankings mundiales de Universidades solamente hay dos españolas entre las mil primeras, por eso es importante también obtener una titulación internacional, que dé acceso a estudios y empresas de todo el mundo, en este mundo cambiante y acelerado.

¿La residencia está en Murcia ciudad?

Sí, es una residencia diferente al modelo convencional, mucho más reducida y con ambiente familiar y al mismo tiempo cosmopolita, porque tenemos estudiantes de muchas nacionalidades. Tenemos actividades de cocina y tareas domésticas para los estudiantes, que así desarrollan habilidades e independencia, pero también sala de audiovisuales y juegos, música, taller de arte, pista deportiva, huerto, y un gran jardín que permite estudiar rodeado de naturaleza

¿Es necesario cumplir unos requisitos para acceder?

Nuestro sistema es tan inclusivo que tenemos alumnos de muchísimos perfiles diferentes. Servimos tanto a estudiantes con altas capacidades que desean adelantar cursos y el sistema convencional no se lo permite, como a alumnos con necesidades especiales que necesitan más tiempo y un seguimiento más personalizado. Es normal hacer clases ‘one to one’ en distintas materias. Ajustamos todo lo más posible para esa persona en concreto.

También tenemos familias nómadas, que viajan y necesitan continuar los estudios a distancia, simultaneando con estancias en la residencia. No es necesario tener un nivel de inglés o de ninguna materia, trabajaremos con la experiencia previa para llevar al estudiante a sus objetivos. Incluso hay una modalidad que se puede cursar en castellano, sin necesidad de hablar inglés, para perfiles muy específicos.

Luego están los perfiles deportivos y artísticos. En el sistema Pearson Edexcel tenemos una formación profesional en Arte y Diseño, en Música, o en Esports (deportes electrónicos) que dan acceso a las industrias del entretenimiento, que son las que más crecimiento y demanda laboral van a tener en los próximos años.

Todos estos estudiantes, que no encajan en la educación convencional, pueden desmotivarse, desarrollar fobia al colegio y ansiedad ante los exámenes. El sistema tradicional no atiende sus necesidades y no proporciona una salida profesional o académica adecuada para su pasión y su talento. El problema no es del estudiante, es del sistema, que no se adapta a los nuevos tiempos.

¿Son muy exigentes los exámenes oficiales del sistema británico?

Son diferentes a los del sistema español, no diría más exigentes, pero sí más eficaces a la hora de demostrar los conocimientos sobre la asignatura que se examina. No son tan memorísticos, y si el alumno ha aprendido los conceptos básicos y lo demuestra, pasará las pruebas.

Sabemos que hay estudiantes que no rinden bien en el sistema de exámenes, por eso hemos adaptado una modalidad en la que desarrollan un portfolio profesional con sus trabajos, para obtener el Bachillerato. De esta forma, pueden acceder a la Universidad sin tener que hacer ni un solo examen: evaluamos el trabajo directamente, sin pruebas estandarizadas. ‘’’.

Nosotros vamos a personalizar el curriculum para cada alumno, por lo que se pueden incorporar en cualquier momento, y acompañaremos su proceso de aprendizaje de la forma más idónea para él, sin estandarizar. Con un sistema propio más humano, eficaz y centrado en sus fortalezas y necesidades.

¿Cómo se puede obtener más información?

Puede obtener más información en www.montessoribritish.com y juntos trabajaremos para que su hijo consiga todo lo que se proponga.