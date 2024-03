Los psicólogos de la Región alertan sobre la importancia de la desconexión digital fuera del trabajo

Los profesionales de la Psicología de la Región de Murcia alertan sobre la importancia de la desconexión digital, del ocio y del trabajo en los ámbitos laborales. Con motivo de la celebración mañana del Día de la Desconexión Digital, Joaquín Gil Muñoz, psicólogo del trabajo y de las Organizaciones y vocal del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, ha reconocido que “el imparable avance de las tecnologías informáticas y de la comunicación aporta grandes beneficios y ventajas en el mundo socializado en el que vivimos, pero también necesitamos que sea regulada su utilización para garantizar la intimidad y la conciliación de la vida personal y familiar en el marco de las relaciones laborales, y para recuperar el control de nuestras vidas, tomando más conciencia de lo que hacemos en cada momento y de lo que queremos hacer, o con quién queremos compartir nuestro tiempo”

Para Gil Muñoz, “es preciso analizar cuándo necesitamos realmente acceder al teléfono móvil, a la tablet, al ordenador, etc. y tomar decisiones conscientes sobre los momentos y lugares para ello; en ocasiones, será más adecuado compartir con otras personas, cuándo estaremos nuevamente accesibles para ellas.

Para este profesional “hablamos de desconexión digital en las empresas para referirnos a la limitación en el uso de las tecnologías de la comunicación fuera del tiempo de trabajo, para garantizar el descanso, los permisos y vacaciones o las bajas por enfermedad, evitando que sigamos recibiendo instrucciones y encargos de trabajo fuera de la oficina, fábrica o entorno laboral. Durante este periodo de no trabajo, el empleado no tiene el deber de conectarse a ningún dispositivo de comunicación ni software de la empresa (móviles, WhatsApp, correos electrónicos, ordenadores), y por tanto, no tendrán que contestar ni responder a llamadas o mensajes relacionados con las funciones, tareas o responsabilidades asociadas a nuestro contrato”.

Joaquín Gil Muñoz / L.O.

Establecer un tiempo de desconexión digital conlleva un acuerdo entre empleador y representante de los trabajadores, recogido en un protocolo o guía que especifique con detalle las condiciones, particularidades y modo para que sea efectiva, con acciones formativas y de sensibilización para que el propio trabajador sepa cómo desconectar realmente de su trabajo, incluyendo la reducción de conversaciones con compañeros, fuera de la jornada, si el motivo de éstas son las tareas realizadas o pendientes, o las condiciones de trabajo desfavorables que son motivo de queja constante. Si en las características de la empresa y servicios prestados, así se contempla, podrán determinarse las causas y los medios concretos para ese contacto puntual y debidamente motivado, que deberá compensarse adecuadamente con posterioridad, garantizado un descanso reparador.

Pero las empresas también tienen unos beneficios con la regulación de la desconexión digital, como son el incremento del bienestar de sus trabajadores y por tanto, invertir en un mayor compromiso con los valores de la empresa y el trabajo bien hecho, menos absentismo laboral y bajas por accidentes ocurridos durante los desplazamientos de casa al trabajo, y en definitiva más productividad y retención del talento, es decir, que los mejores trabajadores mejor valorados, encuentren en dicha empresa el respeto que necesitan por su vida privada y la compatibilidad con sus planes para desarrollarse a nivel personal, vivir en familia e integrarse en grupos sociales, culturales, deportivos, etc.