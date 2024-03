"Es cuestión de tiempo que baje la tasa de mortalidad del lince ibérico en la Región de Murcia"

En el año 2002 la población del lince ibérico en la península era extremadamente crítica porque solo quedaban dos núcleos aislados con menos de 50 ejemplares adultos. La disminución de las poblaciones de conejos silvestres, la destrucción del hábitat, la mortalidad no natural y la endogamia llevaron al lince ibérico al borde de la extinción. En ese momento comenzó el primer proyecto Life que consolidó esos núcleos. En las dos siguientes ediciones la población fue creciendo, así como las localizaciones, hasta que en el año 2020 comenzó el cuarto proyecto, el Life Lynxconnect. El objetivo es conectar todos los núcleos de presencia actuales de Andalucía, Extremadura, Castilla La-Mancha y Portugal, así como la creación de dos nuevas áreas de reintroducción en la granadina Sierra Arana y en las Tierras Altas de Lorca.

¿Cómo llega el proyecto para la recuperación del lince ibérico a la Región de Murcia?

El Life Lynxconnect es un proyecto heredero. Es el cuarto relacionado con el lince en la Península Ibérica y ahora mantenemos los objetivos de los anteriores, crear más zonas para el asentamiento pero con la idea de conectar todas las zonas de suelta como, en este caso, las Tierras Altas de Lorca.

¿Por qué Lorca?

Cuando se inicia una zona de reintroducción hay que seguir un protocolo en el que se analizan unas variables y, si estas son válidas, se propone la zona. Cuando se sueltan linces en Lorca previamente se ha hecho un trabajo de muchas años para tener garantías de que la zona cumple con los requisitos.

¿Cuántos y cuáles son esos requisitos?

Se miran 14 variables pero hay dos fundamentales: la estructura del hábitat y la densidad de las capturas, es decir, la población de conejos. Esas dos son excluyentes, pero hay otras como el número de atropellos, la

longitud de los tramos de carreteras y vías de ferrocarril con alto riesgo de atropellos, el

número de denuncias ratificadas por las autoridades ambientales por trampeo, venenos, disparos o cualquier otro método ilegal.

La Región cumple la teoría, pero el año pasado se puso en práctica por primera vez y, de los ocho linces que se soltaron, murieron cuatro y hay un desaparecido. ¿Es un fracaso?

Porque muriesen cuatro no se abandona el proyecto. Tenemos que seguir adelante sabiendo que el área cumple y porque es una tasa de mortalidad normal. Lo esperable es que en los años siguientes la tasa de mortalidad descienda porque el riesgo es muy alto al principio. Esto es un proyecto a largo plazo y llevamos trabajando diez años antes de la primera suelta para encontrar la mejor zona. Murcia lleva muchos años trabajando con el lince ibérico y ahora viene la segunda etapa.

"Porque muriesen cuatro linces en la Región de Murcia no se abandona el proyecto"

¿Un 50% de muertes y un ejemplar desaparecido es normal?

La tasa de mortalidad del 50% es normal en algunas zonas y sabemos que al inicio ocurren estas cosas. Esa tasa tendrá que estabilizarse en torno al 20% o 30%. En todas las áreas de reintroducción ha ido bien porque seguimos unos protocolos muy estrictos y al final, cuando se instalen animales territoriales, lo que cabe esperar es que la tasa descienda. No me cabe duda que es cuestión de tiempo que empiece a tirar para arriba.

Por lo que dice se conseguirá asentar la especie en la Región de Murcia.

Crear una población incipiente de lince ibérico es un proyecto a largo plazo. Los inicios son siempre muy complicados. Hubo sueltas en 2023, hay este año y habrá también en 2025 con el objetivo de que se instalen varios animales territoriales que atraigan a otros de las sueltas.

Animales territoriales…

Cuando sueltas a los linces en una zona nueva se mueven mucho. Esto es habitual. Hasta que no existan linces territoriales no consigues hacer las comunidades. El lince ibérico es un animal solitario y territorial y los machos defienden sus territorios frente a otros machos y las hembras frente a otras hembras. Por eso es normal que hasta que no se instalen, el primer año la tasa de mortalidad sea tan alta. A partir del primer año lo normal es que desciendan las muertes y empiece a crecer la población.

Para este año hay previstas diez sueltas, de las que ya se han realizado siete. ¿Cuántos linces se liberarán en 2025?

La sueltas de linces dependen de los centros de cría. Este año hay previstas diez y siempre se hacen en torno a estas fechas porque ahora llega el periodo de parto y, antes de que lleguen los cachorros, hay que liberar espacios, por eso las fechas dependen de los centros de cría. Si nacen más o menos cachorros habrá más o menos sueltas.

"Hasta que no existan linces territoriales no se consiguen hacen las comunidades"

¿Cuántos centros de cría del lince ibérico existen?

La cría se desarrolla en cuatro centros destinados exclusivamente a este fin: el Acebuche en el Parque Nacional de Doñana, en Huelva, y Granadilla en Cáceres que pertenecen al Ministerio, la Olivilla en Jaén, de la Junta de Andalucía y el Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico enSilves, en el Algarve de Portugal. Además, el Zoobotánico de Jerez participa como asociado.

¿El programa solo contempla la suelta tras la cría en cautividad?

Desde hace un tiempo nos estamos planteando con el Ministerio extraer cachorros del campo para cubrir más áreas. La idea sería capturarlos en el campo con una serie de meses para que pasen la cuarentena en un lugar acotado y que luego se liberen donde se decida.

¿Habrá en un futuro alguna zona más en la Región de Murcia en la que se puedan liberar linces?

La Región de Murcia no es muy grande. No sé si a lo mejor pueden buscar otra zonas, pero uno de los requisitos principales es el tamaño de la localización. Lo mismo si la Región se junta con otras comunidades puede ser. No es descartable.