Íñigo Errejón asiste al encuentro de Sumar en Murcia de cara a la asamblea estatal del 23 de marzo

A ritmo de cumbia ha irrumpido Íñigo Errejón esta mañana en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, con motivo del encuentro-debate en el que aproximadamente 150 miembros inscritos de Sumar reflexionan sobre el modelo político y organizativo de la formación de cara a la primera asamblea estatal del 23 de marzo. Una cita que se está celebrando este sábado, simultáneamente, en sesenta lugares de todo el país.

"Consideramos que estamos en un momento crucial, y que por ello hemos de hacerlo territorio a territorio para dotarnos de una dirección política y organizativa fuerte", ha afirmado el portavoz de Sumar en el Congreso al respecto. "Hace falta, más que nunca, un movimiento en defensa de la democracia, no solo que diga que no queremos retroceder en derechos y libertades, sino que diga que la democracia no es solo acudir a votar, que es vivir sin miedo, tranquilos y dignos, algo que aún está por conquistar", ha añadido, manifestando que hoy es necesario "fuerzas políticas que empujen".

En cuanto al proceso para designar los liderazgos territoriales de Sumar en la Región, Errejón ha señalado que "ya se está dirigiendo y conduciendo" mediante un grupo promotor provisional, aunque no arrancará oficialmente tras la primera asamblea estatal. Los líderes de la formación en la Región serán escogidos en la asamblea constituyente de otoño de 2024.

Caso Koldo

Preguntado por el Caso Koldo, el portavoz de Sumar ha sido tajante: "Hay que llegar hasta el final, vamos a apoyar una comisión de investigación, nos da igual el carné que se tenga en el bolsillo, es vergonzoso que esto suceda", por lo que desde la formación apoyarán una comisión de investigación. Y como ya anunció ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha abogado por medidas concretas: "Una autoridad independiente que pueda prevenir y servir para garantizar la transparencia en las compras, los contratos y las concesiones públicas para que esto no vuelva a suceder", una propuesta que, ha dicho, será detallada "el próximo lunes".