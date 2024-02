El PSOE cree que Miras "tiene miedo a molestar a las grandes empresas" del campo

El líder del PSOE regional, José Vélez, no levanta el pie del acelerador y ayer denunció en sede parlamentaria que en el Gobierno regional «tienen miedo a molestar a las grandes empresas del sector primario porque luego quieren que les ayuden en las campañas electorales».

Denunciaba así el hecho de que, en dos años, la administración solo haya hecho tres inspecciones y que no haya puesto ninguna sanción en 2022, cuando las organizaciones profesionales agrarias están denunciando que la Ley de la Cadena Alimentaria no se cumple en la Región.

«Aunque le moleste al PP y Vox que lo recordemos, el Gobierno regional tiene todas las competencias en esta materia y es su responsabilidad ayudar a los agricultores y ganaderos, así como vigilar el cumplimiento de la ley», apuntó.

El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano le respondió que «a quien debería exigir explicaciones Vélez es al Gobierno de España, que es al que le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria», y añadió que «Vélez no se cansa de hacer el ridículo» porque si no hay sanciones es «porque no hay denuncias».

Tanto PP como Vox llevan al pleno de la próxima semana sendas mociones de apoyo al sector primario, mientras que el PSOE ha exigido la comparecencia de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, para que explique por qué los agricultores y ganaderos de la Región no están recibiendo las ayudas del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC).