La coordinación entre la Atención Primaria y los hospitales de la Región, asignatura a mejorar

Uno de cada cuatro pacientes considera que la coordinación entre los centros de salud y las urgencias hospitalarias y las especialidades médicas es «mala o muy mala» en la Región de Murcia.

El 28,6% de los usuarios de la sanidad pública murciana así lo manifiesta tras los datos revelados este martes en el VI Informe sobre la Atención Primaria en las comunidades autónomas que presentó este martes la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

El porcentaje derivado de esta mala comunicación en la Comunidad es el tercero más alto a nivel nacional, solo por detrás de Canarias (31,9%) y Andalucía (29,3%). La tasa a nivel nacional se sitúa en un 24,1%.

Asimismo el estudio también expone que la Región destinó a Atención Primaria el 13,8% de su gasto sanitario público en 2021, tasa inferior a la media nacional (14,17%) y el sexto porcentaje más bajo por comunidades, solo superior a los de Madrid (11,02%), Galicia (11,79%), Asturias (13,26%), Aragón (13,4%) y Cataluña (13,74%).

En este contexto, el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, incidió este martes en que «hay que incrementar los presupuestos» porque «si no se incrementan los presupuestos, la mayoría de las otras cuestiones que no están funcionando no van a funcionar». «Y ya hemos visto que las comunidades autónomas no están haciendo el esfuerzo razonable», añadió.

Con esta radiografía, el presidente de la FADSP reclamó más financiación, ya que todas las autonomías se quedan muy por debajo del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto supondría, a juicio de Sánchez Bayle, dedicar a la Atención Primaria unos 10.000 millones de euros más «y esto se debería de hacer de forma escalonada» para que en 2025 haya 540 euros por habitante y año destinados a este primer nivel asistencial.

El 12,48% de los usuarios que necesitaron ir a su centro no pudieron Entre otra de las conclusiones del informe están que el 12,48% de los usuarios de la Región no pudieron acceder el pasado año a las consultas de su centro de salud cuando tenían la necesidad de ir «por un verdadero problema de salud». La cifra es mucho más baja que la registrada en otras comunidades, como Andalucía (21,75%) o Madrid (19,97%), mientras que la media nacional se sitúa en 16,07%. Además, el informe recoge que solo a un 18% de los pacientes murcianos la situación de la Atención Primaria le afecta «mucho o bastante» a su vida personal, un porcentaje que está por debajo que el que se registra en España (22,3%).

La nota más alta del país

Como aspecto positivo, los murcianos son los que le dan una nota más alta a la Atención Primaria de la sanidad pública. Con un 6,92, es la primera puntuación por comunidades según los datos de 2023, mientras que la nota media nacional es de 6,37. El año anterior esta misma nota era de 6,36 en la Región de Murcia.

En concreto, los pacientes de la Región premian la atención recibida por parte de los profesionales sanitarios: a las enfermeras que trabajan en Atención Primaria les dan un 8,43 de nota (la más alta del país), mientras que a los médicos les puntúan con un 8,17 (solo por detrás del 8,18 de La Rioja).

Los mismos usuarios también tienen un alto grado de satisfacción con el tiempo dedicado en la consulta por parte del profesional médico. Murcia, con una nota de 7,41, se sitúa solo por detrás de Aragón, cuya puntuación sube a 7,44, mientras la media nacional se establece en un 6,8.