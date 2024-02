Caballitos de mar reproductores para aumentar la población en el Mar Menor

El fotógrafo Javier Murcia, que todos los días nada en las costas murcianas del Mar Menor y del Mediterráneo, ha descubierto en la laguna salada a cuatro caballitos de mar reproductores. Una corriente de agua fresca para una especie hoy amenaza de extinción tras caer su población de muchos miles a apenas 800. "El año pasado vi reclutamiento (caballitos juveniles), pero estos cuatro son los primeros reproductores que veo desde 2021", explica Javier Murcia a La Opinión.

Dos parejas, dos machos y dos hembras, que están en una zona del Mar Menor que no quiere revelar para no estresarles: "Cuando me ven agachan el lomo y te miran de reojo. Por eso trabajo a una distancia de medio metro o un metro. Pero si se alarman me separo y vuelvo a los cinco minutos. Muchas veces, cuando vuelvo ya no los encuentro porque son los maestros del camuflaje".

Este fotógrafo se enamoró del Mar Menor cuando en 2005 se fue a vivir a San Pedro del Pinatar. "Me metí y flipé. Es como tener tu propio laboratorio porque lo que te encuentras en el Mar Menor puedes verlo a veces en el Mediterráneo, pero no en la cantidad que se ve en la laguna salada", explica el fotógrafo, que cree que este hallazgo es una luz de esperanza: "De que hace 40 años hubiese miles y miles a que solo queden 800, según las estimaciones de la Asociación Hippocampus es... Lo que he visto estos días es una luz de esperanza al ecosistema".

Además, recuerda cómo vivió el proceso de degradación del Mar Menor: "Yo vi el cambio día a día. Incluso antes de que se pusiera verde ya les dije a amigos científicos que algo estaba pasando por el color anaranjado y amarillento que mostraba. De esos colores se llegó al verde". Una degradación a la población del caballito de mar a la que afectó muchísimo la eutrofización y que, con estas imágenes, se recupera la ilusión por un Mar Menor lleno de caballitos de mar.