Más de 1.400 profesionales del SMS trabajan también para el sector privado

«Ambos puestos, tanto en la pública como en la privada, se pueden complementar y compaginar perfectamente. No se solapan uno con otro. El hecho de que los médicos podamos compatibilizar y ayudar a nuestros pacientes en un lado y en el otro les enriquece también a ellos, al sistema sanitario y a los profesionales porque nos ayuda a mantenernos actualizados en todos los ámbitos».

Celia López Blanco es una de las personas que compaginan su labor en el sistema sanitario público regional con el privado. Forma parte de la gerencia del 061 y también es desde el año 2020 directora médica del hospital Perpetuo Socorro de Cartagena. Asegura que se siente «una «afortunada por poder desempeñar los dos puestos de trabajo, ya que los periodos de libranza una vez que ha tenido una guardia en el 061 le permiten tener tiempo para dedicarlo a las tareas propias de la consulta de Medicina de Familia en la sanidad privada.

Esta opción, apunta, le permite tener «una visión global de conocer cómo funcionan las cosas». «Vivimos en una sociedad en la que se demanda acceder a las cosas tan inmediatamente que yo creo que la opción público-privada es muy complementaria en el sentido de que, por ejemplo, un paciente que tiene que esperar en la sanidad pública, debido a sus limitaciones y a su carga asistencial, tiene ahí la opción de la privada», asevera.

De esta forma, dice, las clínicas, los centros y hospitales de carácter concertado y privado permiten «descargar un poco» esa presión asistencial en ambos sentidos: «La gente que va a la privada en algún momento se ha derivado a la pública; así como de la pública se ha derivado a la privada», resalta. Eso sí, Celia López, originaria de Venezuela, incide en que la sanidad pública es «la joya de la corona española» y que hay que «protegerla y defenderla a capa y espada».

«Cada vez que escucho a alguna persona de aquí hablar mal de la sanidad pública, me pongo malísima porque no tienen la perspectiva del cuidado y de lo complejo que es el sistema sanitario público español. Es una maravilla, se puede complementar, pero no hay nada que lo pueda sustituir. ¿Que puede funcionar mejor? Por supuesto, pero esto que tenemos es fundamental garantizarlo porque eso será un bien para todos», defiende.