La mitad de los ucranianos que llegaron a la Región han vuelto

La madrugada del 24 de febrero de 2022, tropas rusas se adentraron en territorio ucraniano, comenzando así una invasión que llega hasta nuestros días. Miles de muertos, ciudades destrozadas por completo y millones de personas obligadas a huir de sus casas son algunas de las consecuencias de una guerra que no parece que vaya a terminar pronto.

«Psicológicamente, es difícil darse cuenta de que el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste que se nos hace cuesta arriba», explica Marko Lyakhovych, portavoz de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, que señala que todos sus compatriotas residentes en España «tienen gente cercana en el frente». Durante 2022, año en el que estalló la contienda, llegaron a tierras murcianas 7.200 refugiados, tal y como informan a La Opinión desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. A esa cifra se sumaban los 5.000 que ya residían en la Región con anterioridad. Solo en la ciudad de Murcia, esta comunidad pasó de 3.500 a 5.500 como consecuencia de la guerra.

Según Lyakhovych, más de la mitad de los ucranianos que llegaron a la Región ya han vuelto a su país. «Una parte se trasladó a países como Estados Unidos o Canadá, que tenían programas de recepción, pero la mayoría volvió a Ucrania». Estos últimos lo hicieron tras comprobar que el conflicto se recrudecía en el Este del país, al vivir ellos en la parte más occidental del país, o en el centro.

De todas formas, añade, los que se han quedado «mentalmente están allí».

En estos dos años, los ucranianos han visto cómo el foco mediático se ha ido apagando, sobre todo en los últimos meses, tras el ataque de Hamás a Israel en octubre, que dio lugar a los ataques indiscriminados del país sionista sobre Gaza.

«No se trata de competir con otras guerras, pero no nos podemos permitir perder el foco», reclama Lyakhovych, que subraya que «Ucrania no solo se está defendiendo a sí mismo, sino que está luchando por Europa», ya que, «si perdemos, se estará mandando una señal a Rusia y ya ningún país estará a salvo».

Más apoyo

Por este motivo, los ucranianos murcianos demandan a las instituciones «más apoyo económico y militar». También piden a la administración regional, «esencial» para la recepción de refugiados en 2022, que no deje de financiar los programas de integración que ofrecen ONG como Accem, Cáritas y Cruz Roja para los ucranianos con menos recursos.

Y al ciudadano de a pie, la Asociación de Ucranianos de la Región pide a los murcianos que acudan este sábado a las 12 a la concentración que han convocado en la Glorieta de España (Murcia) para pedir el cese de la violencia. Durante la acción, se exhibirá la exposición Borrados de la faz de la tierra, sobre las ciudades, instituciones educativas e infraestructuras totalmente destruidas en Ucrania.