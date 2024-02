La CHS no cede pese a las protestas por las medidas cautelares y mantiene la amenaza de sanciones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comunicado este viernes que no se plantea retirar las medidas cautelares a los agricultores para proteger al Mar Menor de la contaminación por nitratos por mucho que protesten, tal y como ocurrió a las puertas de la CHS en la tarde del jueves. Las medidas cautelares "estarán vigentes en tanto no se constate la no afectación del acuífero cuaternario ante la contaminación por nitratos por parte de las actividades agrarias", explica el organismo de cuenca.

Como organismo del dominio público hidráulico, recuerdan que son los responsables de las masas de agua superficial y subterránea de la cuenca vertiente del Mar Menor, razón por la que en julio de 2020 fijaron unas medidas cautelares para proteger la laguna salada. Esas normas provisionales dirigidas a los agricultores de la zona están justificadas por el "riesgo químico constatado en la red oficial de calidad de las masas de agua del organismo de cuenca y en la afección del ecosistema del Mar Menor a ellas asociado".

Las medidas, explicaron, van dirigidas a condicionar, y en su caso limitar, las actividades agrarias para proteger esas dos masas de agua: el Mar Menor y el acuífero cuaternario. El problema radica en la constatación del cumplimiento por parte de los regantes, tal y como adelantó La Opinión, ya que el 99% no había entregado el informe acreditativo en tiempo, por lo que se enfrentan a sanciones económicas.

Recuerda Confederación que ampliaron el plazo para que los agricultores entreguen el informe hasta el próximo 29 de febrero, por lo que, después de la fecha límite, se iniciarán expedientes sancionadores a los incumplidores, que tendrán el tiempo reglamentario para presentar alegaciones. Y, si este proceso llega a fase de finalización tras su instrucción con propuestas de sanción, todas ellas serán «sanciones económicas».

Anuncia la CHS que, para rebajar la burocracia a los pequeños agricultores, "las explotaciones menores de 2 has se permitirá que la acreditación se realice mediante una declaración responsable". Además, repiten que una vez acabe el año hidrológico, el 30 de septiembre, los agricultores tendrán hasta el 31 de diciembre para acreditar el cumplimiento de medidas cautelares.