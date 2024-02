Cedidos 8.000 metros cuadrados para poder ampliar el conservatorio

El Ayuntamiento ha dado un paso fundamental para desbloquear la ampliación del conservatorio de música de Cartagena con el visto bueno a la cesión de una parcela de unos 8.000 metros cuadrados a la Comunidad Autónoma para que pueda iniciar todo el procedimiento cuanto antes.

Así lo acordó ayer la Junta de Gobierno local al aprobar el expediente por el que se agrupan dos parcelas municipales que conforman la totalidad de los terrenos que se cederán. Fuentes municipales indicaron que este acto pone fin al proceso administrativo previo a la ejecución material de la ampliación del conservatorio profesional de música de Cartagena que llevará a cabo la Consejería de Educación.

En concreto, el espacio cedido es de 7.932,92 metros cuadrados y tiene un valor supera los 1,7 millones de euros, según afirmaron desde el Gobierno local. Las dos parcelas agrupadas se encuentran junto al actual edificio docente que se ubica en la calle Jorge Juan, junto al instituto Ben Arabí. Ahora es la Comunidad Autónoma la que debe realizar una memoria del proyecto para proceder posteriormente a la contratación del proyecto, la adjudicación y el comienzo de las obras.

Sobre el proyecto, la alcaldesa Noelia Arroyo recordó que el Conservatorio de Cartagena imparte enseñanzas a medio millar de alumnos en quince especialidades instrumentales, por lo que afirmó que la ampliación de las instalaciones es un vieja demanda del centro, ya que éste se ha quedado pequeño y se ve obligado a apoyarse en el instituto Ben Arabí, con el que comparte recinto el conservatorio. «Estamos muy contentos con el desbloqueo de otro proyecto estratégico para la ciudad y para la educación musical de los jóvenes de esta ciudad», señaló la regidora.

Y es que, la ampliación del conservatorio se consideró necesaria hace más de 10 años por la propia dirección del centro. Prueba de ello es la cesión de espacio en el instituto contiguo para que los alumnos puedan cursas sus estudios musicales.

Todo pareció desbloquearse hace un año, al aprobarse ya la cesión de los terrenos, aunque el trámite fue devuelto por la Comunidad Autónoma por «cuestiones formales» y el Ayuntamiento ha tenido que armar de nuevo el expediente para poder volver a darle trámite.

Ahora, si no hay ningún otro contratiempo, los terrenos municipales, adquiridos en 2017 bajo alcaldía de MC, servirán para que la Consejería de Educación inicie todos los trámites legales para poder proceder a la ampliación del centro. No obstante, los cálculos administrativos del procedimiento hacen pensar que las nuevas aulas del complejo no estarán habilitadas para la docencia, al menos, antes de 2025.