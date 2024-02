La Región, a la cola inversora en políticas de vivienda

Colistas en política de vivienda. Es la posición de la Región en el informe por autonomías con datos del pasado año esgrimido este viernes por el grupo municipal Sí Cartagena para denunciar que, de 17 territorios españoles, Murcia es el decimoquinto que menos presupuesto destina al fomento y la creación de hogares. Y es que el Ejecutivo regional solo destinó a ello un 0,69% de su presupuesto general, poco más de 47,2 millones de euros, solo por delante de Castilla y León (0,57%) y Baleares (0,50%). Dichas comunidades quedan de esta manera muy lejanas de los tres primeros puestos, que ocupan Navarra (1,92%), Cataluña (1,47%) y País Vasco (1,47%), cuyos gobiernos destinaron 101, 654 y 193 millones de dinero público a vivienda y promoción de la edificación residencial.

Si bien la totalidad de las autonomías suelen relegar en sus presupuestos las políticas habitacionales en detrimento de la sanidad y la educación, áreas a las que dedican sus mayores esfuerzos económicos, este año las cuentas sobre vivienda «han empeorado», pues los fondos de la Dirección General de Vivienda «se han visto reducidos en un 41,53% en relación a 2023», lamentó la portavoz de la formación cartagenera, Ana Belén Castejón.

Las cifras del propio Ejecutivo reflejan que, de los 47,2 millones de euros consignados este año a la Dirección General de Vivienda, se destinaron 27,8 millones de euros a fomentar la vivienda pública; 18,7 millones a promoción y rehabilitación; 6,9 millones a la Dirección y Servicios Generales; 422.329 euros a actuaciones en el patrimonio arquitectónico; y 241.249 al departamento de Calidad en la Edificación.

Asimismo, desde Sí Cartagena aludieron a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro Regional de Estadística de Murcia para recordar que, mientras en 2006 se construyeron 1.197 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y 65 de promoción pública en la comunidad murciana, en 2021 —último año del que hay información al respecto, según Sí Cartagena—se levantaron ocho y ninguna, respectivamente. «La promoción pública se ha abandonado, solo supone el 0,39% del parque de viviendas en la Región», añadió Castejón.

Se da la circunstancia que el pasado 19 de mayo, el presidente regional, Fernando López Miras, prometió durante la presentación de su programa electoral la construcción en esta legislatura de 3.100 viviendas protegidas.

Deducciones al alquiler

En cuanto a la deducción fiscal para el alquiler, desde Sí Cartagena subrayaron que la Región «ofrece la más baja de todo el país». Un 10% con máximo de 300 euros en el IRPF, sea una Declaración de la Renta conjunta o individual, para discapacitados, familias monoparentales y en ciertos supuestos las numerosas, amén de jóvenes de hasta 40 años, luego de que el Ejecutivo regional ampliase el pasado mes de enero el rango de edad, entonces limitado hasta los 35 años. Insuficiente para Sí Cartagena, de comparar con otros territorios.

Según la información de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) referenciada por el grupo político, en Andalucía se contempla la deducción del alquiler para mayores de 65 años y para víctimas de violencia de género (15% con un tope en 600 euros); en Madrid para los arrendadores que alquilen sus inmuebles (el 10% de hasta 150 euros por gastos de arrenamiento) o, en Asturias, a los habitantes de zonas en riesgo de despoblamiento (20% con un límite de 1.000 euros).

En Canarias, así como en otras cuatro autonomías, la totalidad de la población puede acogerse a las deducciones para el alquiler. En el caso de la Comunidad Valenciana, estas se incrementan para los jóvenes menores de 25 años, personas con diversidad funcional y víctimas de violencia machista.

Eso sí, López Miras recordó hace unos días que la Región impulsó hace tres años avales del 20% en la compra de la primera vivienda a menores de 35 años.

«Desde la Consejería estamos de acuerdo en la reducción del presupuesto»

Desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que ostenta las competencias regionales en materia de vivienda, manifestaron ayer a La Opinión sobre el informe elaborado por Sí Cartagena que, «efectivamente, desde la Consejería estamos de acuerdo en la reducción de presupuestos, ya que no presupuestamos actuaciones que sabemos que no se va a ejecutar». Justificaron que las cuentas de la Dirección General de Vivienda «vienen motivadas porque partidas del Plan Estatal, que llega hasta 2025, finalizaron en 2023, pues ciertas actuaciones acabaron el año pasado y no es posible reflejar en el presupuesto lo realizado».

En cuanto a las deducciones, respondieron que solo las puede establecer la Consejería de Hacienda. Y que «sí hay incentivos para que los propietarios pongan sus viviendas en régimen de alquiler, con un seguro de protección contra el impago».

Sobre las VPO, afirmaron que existen ayudas para su adquisición «de 100.000 a 300.000 euros». Y que han creado otra para «la compra de vivienda libre, sin limitación de edad, de 400.000 euros» y se aumentará el aval para jóvenes.

«No se construye vivienda pública por parte de la Administración porque no hay fondos para ello; se requiere de una dotación presupuestaria mayor en esta materia, construcción masiva de VPO, más ayudas y beneficios fiscales», reconocieron desde la Consejería dirigida por José Manuel Pancorbo.