Las ‘chicas de oro’ que abrieron camino en el colegio Maristas

El «choque cultural» no solo lo vivieron ellas; también fue «fuerte» para los chicos. «Por ejemplo, tanto nosotros, los alumnos, como los profesores, en un primer momento no estábamos acostumbrados a tratar con ellas y el ‘tacto’ que teníamos tanto nosotros, como ciertos hermanos maristas quizás no era el mejor con ellas», explica Ignacio Ponce, alumno del colegio y que para este acto de 25 años ha actuado como organizador para volver a juntar a todos. «Hay que tener en cuenta que ellas eran menos de una veintena mientras que en el centro éramos unos más de mil alumnos», reitera.