Cerca de 200 tractores se apuntan mañana a la protesta en la autovía del Altiplano

Más de 300 agricultores y ganaderos del Altiplano han confirmado ya su presencia en la tractorada que se llevará a cabo este jueves en la autovía A-33 y que está promovida por las principales asociaciones agrarias, COAG, ASAJA y UPA. En total, además de coches y camiones, se espera que participen cerca de 200 tractores en esta movilización, que va a servir como antesala para la gran protesta del próximo día 21.

Sobre las razones por las que el sector agrícola y ganadero de Jumilla y Yecla se han ‘adelantado’, el presidente de COAG en Jumilla, Jesús Villaplana, ha explicado que no se puede aplicar en la zona del Altiplano la normativa ecológica que impone Europa. «Es una zona muy peculiar, el territorio más deficitario de la Región por su secano tan extremo y su escasa pluviometría», señala a La Opinión Villaplana, que aclara que esta protesta, al contrario de las convocadas por los agricultores afines a la plataforma 6F, sí cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno. «Aplaudo las movilizaciones y entiendo que los agricultores salgan a la calle, pero la ilegalidad no la apoyo», señala este representante de COAG.

Los agricultores se manifestaron en Murcia en febrero de 2022. / L.O.

Entre las reivindicaciones, Villaplana destaca la necesidad de reforzar el control de las importaciones en los puertos, es decir, aplicar en su integridad las llamadas cláusulas espejo, de manera que se impongan las mismas normas y exigencias que pesan sobre los productos locales a los que lleguen de fuera de la UE. Además, reclaman que este control sea vigilado por un observatorio europeo, estatal y regional de importaciones. «No tiene sentido que entren en nuestro mercado productos que usen sustancias que aquí no están permitidas», lamenta. Los asociaciones agrarias denuncian que ven con estupor cómo las grandes superficies «llenan las estanterías de productos de fuera de la UE, mientras que «nos acusan de que nosotros contaminamos, mientras vemos por los suelos nuestros productos y mientras nos aplican precios irrisorios, que no cubren los costes de producción».

Además de que los productos de terceros países, especialmente los que provienen de Marruecos, EE UU y países asiáticos, compitan con las mismas reglas de juego, los agricultores del Altiplano también han exigido

Otro bloque de demandas está vinculado con la necesidad de simplificar la odisea burocrática de la Política Agraria Común (PAC) para acceder a las ayudas y fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria para que realmente sea eficaz y proteja a los productores para que no puedan vender productos por menos dinero de lo que les cuesta producirlos. «Lo que no puede permitirse es que te venga una empresa y te imponga un precio injusto y te amenace con buscar a otro proveedor si no estás de acuerdo», explica Jesús Villaplana, que recuerda que trabajan con productos perecederos.

Para impedir estas prácticas, entre otras propuestas, las asociaciones agrarias proponen que implante una regulación de los precios a nivel nacional europeo.