Agricultores del Campo de Cartagena reparten frutas y hortalizas para protestar frente a la Asamblea Regional

Las protestas de los agricultores del Campo de Cartagena no cesan y este martes ha convocado a gran parte de ellos en la puerta de la Asamblea Regional donde han repartido kilos de frutas y hortalizas entre los viandantes para reclamar la atención de las autoridades y reclamar políticas más consensuadas con el sector y que sean menos dañinas.

Decenas de personas han acudido a la llamada de los agricultores aunque en su gran mayoría han afirmado desconocer la problemática del sector. Y es que, el propio Javier Soto, uno de los portavoces de los agricultores del Campo de Cartagena ha reconocido que “la comunicación en nuestro sector ha ido muy mal”.

No obstante, Soto ha indicado que mantendrán las protestas y las acciones para reclamar más interés de las administraciones por las plantaciones locales, aunque ha reconocido que lo harán alejados del movimiento 6F, que inició todas las protestas.

Las imágenes del plante de los agricultores frente a la Asamblea, donde han repartido frutas y hortalizas / Iván Urquízar

“Nosotros salimos el 6 de febrero porque vimos que toda Europa había salido y nosotros en España no, y eso no podía ser”, ha afirmado Soto, quien ha añadido que ahora en otros países, como en Francia, han conseguido un plazo de 15 o 20 días para alcanzar acuerdos. “Eso es lo que queremos aquí, que nos escuchen y nos tengan en cuenta”, ha recalcado.

Los agricultores montan un mercado frente a la Asamblea Regional / Iván Urquízar

Ha puesto como ejemplo normativas como las recogidas en la Política Agraria Común (PAC) y leyes como la del Mar Menor, que condiciona el uso de productos fitosanitarios en las plantaciones cuando a España llegan productos de otros países donde sí que están permitidos esos mismos productos. “Nos dicen que esos productos no se metabolizan bien y por eso no se permiten, pero cuando se utilizan fuera, ¿sí que lo metabolizamos? No tiene ningún sentuido”, ha explicado Soto.