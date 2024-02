La nueva Comisión de Infancia rechaza la comparecencia del obispo Lorca Planes

La recién constituida Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia rechazó este lunes la comparecencia del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, para dar explicaciones de los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica. Según el informe del Defensor del Pueblo, que hizo público Ángel Gabilondo en octubre de 2023, recoge hasta un total de 14 centros o instituciones de la Región de Murcia en donde se comunicaron abusos.

La comparecencia fue solicitada por el Grupo Mixto. "No hay excusas para que el obispo no dé explicaciones", declaró el diputado de Podemos Víctor Egío, que lamentó que el Partido Popular defendiera que la Asamblea Regional no es el "lugar adecuado para ello". Mientras, añadieron los morados, sí que apoyaron la participación en la comisión de asociaciones antiabortistas como Red Madre.

Para Egío, esta decisión siembra un "peligroso precedente", ya que "en pleno siglo XXI nadie está por encima de la ley y las instituciones, ni siquiera el obispo". Asimismo, lamentó la falta de apoyo del PSOE a su propuesta.

La Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia será presidida por Santiago Arsenio López Noguera, del Grupo Parlamentario Popular. Le acompañarán en la Mesa de la Comisión el diputado del Grupo Socialista, Miguel Ángel Ortega, como vicepresidente; y la diputada del grupo Vox, María José Ruiz, como secretaria. Está también integrada por los diputados del grupo parlamentario Popular Carlos Albaladejo, Antonio Martínez, María del Carmen Pelegrín y Sonia Ruiz; Antonia Abenza y Juan Andrés Torres, por el Grupo Parlamentario Socialista; Ignacio Arcas, por el grupo Vox; y María Marín, por el Mixto.

Sí que se han aprobado las comparecencias de cuatro miembros del Gobierno regional, como son los consejeros de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz; de Salud, Juan José Pedreño; de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín; y de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

Asimismo, también acudirán los representantes de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (Amaim), de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, de Unicef y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

López Noguera, presidente de esta comisión, señaló que "tenemos por delante en esta legislatura el gran reto de la modificación de la Ley de Infancia del Gobierno regional", con la que "proveeremos de toda una red de recursos destinada a la protección de la infancia", y "se adoptarán medidas para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza".

"Queremos, en suma, que los grandes avances conseguidos durante la pasada legislatura tengan continuidad", apuntó López Noguera, que apeló "al resto de los grupos parlamentarios para que entre todos alcancemos consensos y acuerdos en una materia como la protección de la infancia y la adolescencia, cuyos objetivos debemos compartir todos, independientemente de nuestros colores políticos".