La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) mantiene la igualdad salarial de mujeres y hombres entre sus empleados. Las conclusiones de la auditoría retributiva que ha llevado a cabo el centro entre los 1.062 empleados que integran su plantilla se presentaron este miércoles en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.

La rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, explicó que «estamos cumpliendo con el objetivo de garantizar la igualdad retributiva para trabajos de igual valor y haciendo efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre hombres y mujeres».

Para cumplir con las nuevas exigencias del Plan de Igualdad, el centro docente ha llevado a cabo una auditoría retributiva. Un documento de trabajo que tiene como objetivo examinar el sistema salarial de para asegurar el cumplimiento con los principios de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y en caso de que no se cumplieran establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación. En este caso, no existe brecha salarial entre géneros teniendo en cuenta lo establecido por el Real Decreto de Transparencia Retributiva.

A través de una empresa de consultoría externa y metodología JET (Job Evaluation Tool) se han seleccionado un conjunto de ocho factores, para valorar de forma homogénea y coherente los puestos de la propia organización. Una vez se han identificado las escalas de igual valor, se han comparado las bases salariales (salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales) de los empleados por género de cada una de las escalas, identificando las posibles diferencias salariales entre estos mismos.

Hay que destacar, así mismo, que se han analizado las diferencias salariales por cada uno de los conceptos retributivos, sin identificar discriminación ni en los complementos salariales, ni en las percepciones extrasalariales.

Con esta auditoría, se han puesto de manifiesto la alta relevancia que la igualdad de género tiene para la UPCT. La rectora declaró que «la UPCT ha demostrado sus progresos en todos los factores analizados, desde equidad retributiva a la representación de género en los procesos y la cultura. Además de mantener los avances logrados en las áreas de igualdad salarial y en oportunidades igualitarias de promoción».