La cifra de murcianos que se han acogido a la ley de la segunda oportunidad para poder liberarse de las deudas a las que no pueden hacer frente ha aumentado un 42.5% en el último año. Según los datos Consejo General del Poder Judicial, que recogidos por Saldados, en la Región hay 516 personas que han conseguido el amparo legal propiciado por la reforma de la Ley Concursal. El vicedecano del Colegio de Economistas, José María Moreno, ha explicado a La Opinión que esta fórmula permite que consigan la condonación personas endeudadas que, en la mayoría de los casos «habían avalado a familiares que no han podido pagar. Entre los solicitantes también hay deudores que han solicitado créditos al consumo a entidades financieras a los que no han podido hacer frente o han realizado pagos con tarjetas de crédito».

Moreno hace hincapié en que «en su artículo 486 la ley establece la posibilidad de que el deudor quede liberado de las obligaciones de pago que había contraído si «ha actuado de buena fe» y cumple una serie de condiciones. «Se le pide que acepte un plan de pagos a cinco años, en el que demuestre sus ingresos, y si no resulta suficiente, que liquide su patrimonio». Esta reforma, que «contempla la transposición de una directiva europea, permite que después de la condonación el deudor quede exonerado del pasivo insatisfecho y se le borre de los registros, incluidos los listados de morosos a los cinco años». El vicedecano del Colegio de Economistas dice que la mayoría son avalistas de familiares y pequeñas empresas Apunta que el Código Civil establecía que «en el momento de dejar de pagar la persona debía responder con su patrimonio actual y futuro. De acuerdo con esa norma, nadie podía resolver su situación. El vicedecano del Colegio de Economistas atribuye el aumento de los concursos de acreedores presentados por familias y por pequeños empresarios a «una situación económica que se ha producido como consecuencia de la pandemia y que no llega a apreciarse en toda su crudeza». Recuerda que «el sector del comercio está muy afectado», dado que ha sido uno de los más castigados y tiene grandes dificultades para hacer frente a la competencia del comercio online, junto con los negocios de la hostelería. Estas situaciones han provocado un aumento de la cifra de personas acogidas a la ley de segunda oportunidad del 42,5% en el último año, que eleva a 526 los casos de condonación de deudas en la Región. En toda España hay 20.500 españoles que han logrado su amparo. El 75 % de la tramitaciones corresponden a particulares y el 24,96% a autónomos, según los datos de Saldados. José María Moreno añade que muchas de las personas que se han acogido a esta fórmula legal eran «avalistas, que habían garantizado con su patrimonio créditos de familiares o empresas que después no pagaron» y tuvieron que hacer frente a las deudas. «Es un caso muy común», asegura. También hay morosos que se han endeudado al pedir créditos al consumo a las financieras o al hacer compras con tarjetas de crédito, que han alcanzado un volumen desproporcionado. La reforma de la norma concursal les permite conseguir la exoneración y salir de los listados de morosos De acuerdo con los datos que ha facilitado el TSJ de la Región, la mayor parte de los concursos de acreedores que se han presentado en el tercer trimestre del año correspondían a familias sin actividad empresarial. De las 343 solicitudes presentadas ante los Juzgados de lo Mercantil, 302 correspondían a ciudadanos sin actividad empresarial. El balance del TSJ añade que se analizan las solicitudes por tipo de concurso, «fueron los presentado por personas naturales no empresarios los únicos que aumentaron, marcando una diferencia del 251,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior». Mientras tanto los concursos presentados por empresas y personas jurídicas habían disminuido un 92,2% en el tercer trimestre. José María Moreno destaca que para conseguir la condonación de las deudas y permitir que los deudores se acojan a la ley de segunda oportunidad el solicitante no puede tener un historial dudoso con la Justicia. Este requisito deja fuera del amparo legal a las personas que durante los diez años anteriores «hayan sido condenados por un delito contra la Seguridad Social o la Hacienda pública». Tampoco podrán solicitar que se les exonere de sus deudas quienes se hayan endeudado como consecuencia del juego. Los motivos de exclusión que contempla la ley afectan también a las personas que «hayan proporcionado información falsa o engañosa o se hayan comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del concurso como culpable». En estos casos, el juez valorará «el nivel social y profesional del deudor y las circunstancias personales del sobreendeudamiento». Cataluña tiene el mayor número de personas físicas que se han acogido a la segunda oportunidad, con 6.389 casos. A mucha distancia están Madrid ( 2.800) y Andalucía (2.742. Por el contrario, en la parte baja de la tabla, se encuentran Navarra (172), Cantabria (162) o La Rioja (78).