Especies tan queridas y conocidas como el lince ibérico (Lynx pardina ) o la tortuga mora (Testudo graeca) llevan cerca de tres décadas esperando un plan de recuperación. Son en total 54 animales distintos, mamíferos y aves entre otros, que se encontraban ya en los años noventa en una situación delicada y que siguen sin esa hoja de ruta que les haría resurgir.

A finales del siglo XX ya existía una preocupación social por la fauna de la Región y de ahí nació la ‘Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial’. La exposición de motivos, donde se explica la justificación de la ley, comienza diciendo que «desde hace ya unas décadas se está produciendo un notable incremento en la conciencia ambiental de sociedades y colectividades humanas de todo el planeta y, especialmente, en aquellas de ámbitos culturales industrializados». Sin embargo, ni esa concienciación ni la propia ley se han traducido en acciones concretas.

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de la Región, achaca esta situación a una falta de voluntad política. «No tiene otra explicación», señala. Además, los planes, una vez aprobados, obligan a la Administración a actuar, observa Vives. Ahora mismo, los planes aprobados son el del pez fartet (Aphanius iberus), el del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), la nutria (lutra lutra) y el pato malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Se da la circunstancia de que el plan esté redactado, pero no aprobado, como es el caso para la tortuga mora, apunta Vives.

«Sin biodiversidad no puede existir la vida en el planeta, ni para los seres humanos», subraya Rubén Vives, de Ecologistas en Acción. Explica que hay numerosos informes y estudios que aseguran que las personas no podrían existir sin la gran variedad de especies de la naturaleza. Un ejemplo de ello, dice, son los polinizadores. Ahora, después de décadas rociando campos y ciudades con insecticidas, especies de insectos, como las abejas, han visto mermada su población cuando son esenciales para la polinización de las plantas. Por ello, los cultivos se ven afectados gravemente por la falta de polinizadores. Vives pone la atención sobre el ‘fenómeno del parabrisas’: antes, cuando se salía de viaje, el cristal del vehículo quedaba inundado de insectos que se estrellaban contra él, ahora no se estrella prácticamente ninguno. Los invertebrados también son sujetos de protección por la ley del 1995, pero no se ha redactado ninguna lista elaborada.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor explican que «seguimos elaborando documentos para seguir aprobando planes de distintos tipos de especies». Las fuentes consultadas recalcan que «precisamente, en estos momentos, estamos actualizando los catálogos de especies protegidas de flora y de fauna (este último está contenido en la ley 7/95), donde algunas especies se van a cambiar de categoría adaptándolas a su estatus actual de conservación». Recalcan que esta acción servirá de base para aprobar los planes «priorizando aquellas especies que tengan mayor grado de amenaza». Sobre si hay fecha prevista para esta actualización, señalan que están «trabajando en ello».

Rubén Vives explica que el plan de recuperación de la tortuga mora está redactado, pero no aprobado

¿Habría que realizar de nuevo la lista? Vives cree que debería abordarse primero los planes que están ya proyectados. «Hacer el de los murciélagos sería muy fácil», asegura. Otras comunidades autónomas, como Andalucía, han optado por elaborar los planes por grupos de especies. Por lo tanto, en vez de hacer planes distintos para los siete tipos de murciélagos que hay, se haría en uno, ya que hay especies que comparten características y hábitats. «Tiene más sentido, independientemente del nivel de peligro en el que estén», asegura. Eso no quita que haya animales que necesiten su propio plan.

A esta situación hay que sumarle que «no se sabe nada» de los planes aprobados, apunta Vives.

Implicar a la población

«Nosotros insistimos en que haya una participación pública en este tipo de planes y proyectos», reitera Vives. Esto es que en las zonas donde se vayan a llevar a cabo las acciones de recuperación, las autoridades impliquen y cuenten con la población local. De esta forma, explica Vives, se evita el rechazo a las medidas que haya que tomar o que, por desconocimiento, se lleven acciones a cabo en detrimento de la recuperación. Un ejemplo de ello es la muerte del lince Tejo, uno de los que fue liberado en la Región. Murió por el disparo a bocajarro de un cazador. Otro de ellos, Tiko, perdió la vida tras ingerir plástico. Por ello, es esencial tener esta cuestión en cuenta para que la gente acepte la intervención, recalca Vives. Añade que también se podría favorecer la economía local por medio de estos planes.

Las especies

En Peligro de Extinción

El lince ibérico, el cernícalo primilla y la vutarda, sin plan

En el catálogo de la Ley 7/1995 hay siete especies «en peligro de extinción en la Región: cuatro con planes realizados y sin seguimiento, según denuncia Ecologistas en Acción, que son el fartet (Aphanius iberus), el del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), la nutria (Lutra lutra) y el pato malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Las otras tres (sin plan) son el cernícalo primilla (Falco naumanni), la vutarda (Otis tarda) y, sorprendentemente, el lince ibérico (Lynx pardina). Que hayan sido catalogados ‘en peligro de extinción’ quiere decir que su superviviencia «es poco probable» si los factores causales de su actual situación siguen teniendo lugar. Sin ir más lejos, de los ocho linces soltados este año en la Región, se han perdido cinco: uno por comer plástico, otro en una pelea, en verano dispararon a uno en la cabeza, un cuarto fue atropellado en noviembre y un quinto está desaparecido. En 2019, Ecologistas denunció la extinción de la ranita meridional (Hyla meridionalis).

Vulnerable

La tortuga mora, numerosas aves y murciélagos

Nuestra querida tortuga mora (Testudo graeca) es una de las 14 especies del grupo de las ‘vulnerables’. Esta denominación quiere decir que corren el riesgo de pasar a otras categorías en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. En este grupo no hay ningún plan aprobado; el de la tortuga mora está redactado pero no aprobado, indica Rubén Vives de Ecologistas. La mayoría de las especies de la lista son aves. Están la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), el paiño común (Hydrobates pelagicus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la garza imperial (Ardea purpúrea), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el sisón (Tetrax tetrax), la avoceta (Recurvirostra avosetta), la gaviota de audouin -o de pico rojo (Larus audouinii) el charrancito (Sterna albifrons), la ganga ortega (Pterocles orientalis) la alondra de dupont (Chersopilus duponti) y cinco tipos de murciélago ( mediano de herradura y patudo).

De Interés Especial

El búho real, el halcón peregrino o los murciélagos

En el grupo de las de ‘De Interés Especial’ hay 24 especies: son aquellas que merecen una atención particular por su rareza, su valor científcico, ecológico, cultural o por su singularidad. Al igual que en el caso anterior, la mayoría son aves . Algunas de las más destacadas son el águila culebrera (Circaetus gallicus), el águila real (Aquila chrysaetos),el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el búho real (Bubo bubo). Otras especies son el martinete (Nycticorax), el avetorillo (Ixobrychus minutus), la garza real (Ardea cinerea), el tarro blanco (Tadorna) o el pato colorado (Netta rufina). En la ley del 1995 explican que las sierras murcianas presentan más de 20 parejas de grandes y medianas rapaces por cada 100 kilómetros cuadrados de hábitat disponible, la mayor parte de ellas amenazadas. En este grupo también hay cinco tipos de murciélagos: el grande de herradura, pequeño de herradura, mediterráneo de herradura, ratonero grande y el ratonero mediano.

Extinguida

El buitre leonado, la cerceta pardilla o el águila imperial

Especies extinguidas en la Región hay 13, según la lista. Dado que con el paso de los años, hay algunas que han vuelto, como la cigüeña blanca (Ciconia cinonia), advierte Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, ya que la que tenían en un zoológico de la ciudad atrajo a más ejemplares. El resto de las especies que están en esta lista son la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirrostris), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el alimoche (Neophron percnopterus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el buitre negro (Aegypius monachus), el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), el águila imperial (Aquila adalberti), el águila pescadora (Pandion haliaetus), la canastera (Glareola pratincola), la ganga común (Pterocles alchata), el lobo (Canis lupus) y la foca monje (Monachus). Posteriormente, se eliminaron del catálogo en general la cabra montés (Capra pyrenaica), el ciervo (Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus).