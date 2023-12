Los que más en desacuerdo están con su estado de forma, su peso y su cuerpo. Los murcianos se ven como el ‘patito feo’ y son los que más descontentos están con su apariencia o aspecto físico de todo el país. La tasa de satisfacción de los habitantes de la Región de Murcia con su cuerpo se sitúa en un 69,8%, el porcentaje más bajo por comunidades autónomas.

Así se pone de manifiesto en las conclusiones del VI Estudio Salud y Vida elaborado por la asegurada Aegon y que señala que los vecinos son los que más se ‘avergüenzan’ o están en desacuerdo con su apariencia y aspecto físico. En el lado contrario, La Rioja es la comunidad más satisfecha con su apariencia o estado físico (89,7%), seguida de Asturias (85%) y Castilla la Mancha (82%). Solo por detrás de Murcia en esta visión más ‘pesimista’ se sitúan los habitantes de Baleares (74%) y Galicia (75%).

Las conclusiones de este informe de 2023 se han realizado tras la recogida de datos durante el pasado mes de mayo a partir de 1.600 entrevistas a personas mayores de 18 años, y centrado en la percepción del estado de salud física y emocional y el bienestar social de los españoles en los últimos doce meses, así como la evolución de los principales indicadores de salud en los últimos años.

En esto tiene que ver distintas variables que se dan en la Región de Murcia, como que sea una de las autonomías con la tasa de obesidad más alta de toda España. El Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) señala que la Comunidad, con un 38,6% de la población en situación de sobrepeso- está a la cabeza del país, solo superada por la vecina Castilla la Mancha, quien sobrepasa en apenas tres décimas (38,9%) la tasa entre sus habitantes. Y la situación es más grave en el caso de los menores: cuatro de cada diez menores de entre 2 y 17 años de la Región de Murcia sufren sobrepeso u obesidad, la mayor tasa de todas las comunidades autónomas, según un estudio elaborado por Eroski Consumer.

Asimismo la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello viene alertando desde hace meses de un ‘boom’ entre pacientes cada vez más jóvenes que deciden acudir por su propia cuenta al quirófano para realizarse algún ‘retoque’ con la cirugía estética.

Percepción del estado de salud

En este estudio se han analizado distintas variables en materia de salud física y emocional de los españoles, así como su estilo de vida y hábitos saludables. También se pone de manifiesto que los murcianos han empeorado en tan solo un año su percepción del estado general de salud: actualmente los habitantes de la Región de Murcia se dan un 6,9 a su estado de salud, mientras que en el informe del pasado año se daban un 7,3.

La diferencia entre estas dos cifras supone un -5,29%, lo que supone el segundo porcentaje más alto por comunidades solo por detrás de Aragón, que en apenas un año ha registrado una diferencia de un -7,34%, al pasar de una percepción de 7,49 a 6,94 en solo doce meses.

Fármacos sin prescripción

En el apartado del cuidado de la salud, el informe pone el foco en que la Región de Murcia destaca por ser la autonomía en la que los ciudadanos toman más fármacos sin prescripción, con un 24,6%. En concreto, casi un cuarto de la población consultada aseguró que tomaba medicamentos que no le habían sido recetados.

Con un 37,9% de respuestas afirmativas, Murcia está entre las comunidades que cuentan también con el mayor porcentaje de personas que se automedican, solo por detrás de Cantabria (41,3%) y Andalucía (40,5%). Entre los motivos más comunes para automedicarse están las respuestas ‘Porque sé lo que me va a recetar el médico en función de los síntomas que tengo’ (37,7% de las respuestas) o ‘Porque pienso que lo que me pasa no es grave’ (31,6%).

Respecto a esta situación, Jesús Abenza, presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUYFC), ve este ‘autotratamiento’ de los pacientes más bien como una ventaja.

Esta situación «no supone un tema de graves consecuencias sanitarias. De hecho, es uno de los pilares del empoderamiento en salud, de la educación para la salud y de la educación sanitaria el aprender a manejar síntomas banales o cotidianos, cuadros que no son graves tener un manejo de medicamentos que son relativamente seguros en cuanto a la dosis y la valoración del tratamiento que se suele prescribir desde Atención Primaria y que los pacientes conocen como antigripales, fármacos para la alergia, paracetamol o ibuprofeno», explica a La Opinión.

Abenza defiende que es importante que la población vaya adquiriendo «habilidades en salud» y también sobre el manejo de los síntomas «para hacer más sostenible y eficaz al sistema». Cada año, explica, durante el auge de los virus respiratorios, los resfriados y los procesos gripales durante la época invernal provoca la saturación de las consultas, en muchos casos, con pacientes que solo presentan cuadros leves. No hace falta ir al médico para manejar estos cuadros.

En la Comunidad también sube la sensibilización ante las consecuencias para la salud del empeoramiento de la situación climática. Dos de cada tres murcianos (66%) son quienes en mayor medida señalan efectos perjudiciales para la salud derivados del clima.

Sandra Esparza: «La sociedad está demasiado obsesionada con el perfeccionismo»

Psicóloga. «Cada persona está dotada de una fisiología que debería de respetar y mejorar en base a sí misma», dice la profesional murciana. Miembro del Colegio Oficial de Psicología de la Región, expone que «una buena imagen corporal se vincula con una mayor satisfacción que afecta directamente a la autoestima.

¿Qué motivos psicológicos o sociales achacaría usted a que los murcianos tengan, según el estudio, la tasa más baja de satisfacción con el estado y la apariencia física?

Podría ser porque una buena imagen corporal se vincula con una mayor satisfacción que afecta directamente a la autoestima, atractivo físico, obtención de mayor placer, éxito, adquisición de amistades y felicidad en un contexto social que estigmatiza al sobrepeso y la obesidad. Muchas personas no están satisfechas con sus cuerpos, lo que conlleva constantes fluctuaciones de peso y sintomatología ansioso-depresiva que posiblemente conlleven a una obesidad o a un trastorno de la conducta alimentaria.

¿Qué factores influyen?

La saturación de los medios de comunicación, el estereotipo de belleza cultural, las creencias u opiniones de familiares y amigos o una baja autoestima.

¿Es una problemática que va en aumento en los últimos años con la cultura del fitness?

La influencia de factores socioculturales en la imagen corporal desde la perspectiva de esa cultura promueve un modelo disfuncional donde el deporte acaba desencadenando un estrés oxidativo cuando la importancia del deporte como estilo de vida saludable es antioxidante.

¿Cómo influye en este caso la autoestima de cada uno en este problema?

Hallazgos en diferentes estudios indican que las personas de baja autoestima presentan altos niveles en insatisfacción corporal, ansiedad y depresión en comparación con otros grupos con una autoestima estable. El fortalecimiento de la capacidad del pensamiento crítico-reflexivo para discernir entre los ideales corporales y los cuerpos reales podría favorecer consiguiendo niveles sanos y equilibrados de autoestima en la población.

¿Cómo puede influir esta situación desde edades tempranas?

La infancia y adolescencia son dos etapas del desarrollo evolutivo que conllevan más factores de riesgo, como una baja autoestima, el perfeccionismo y la exigencia personal o externa de los padres, amigos, entorno, además de una elevada inseguridad que puede contribuir a una mayor vulnerabilidad y una imagen corporal alterada. Esa inconsciencia debida a la inmadurez con el añadido de la falta de información adecuada sobre nutrición y el estilo de vida saludable puede llevar a cifras elevadas de obesidad y tender a normalizarlas; de lo contrario, es que tienes gordofobia y no respetas a los obesos.

¿Está la sociedad demasiado obsesionada con conseguir un cuerpo ‘perfecto’?

La sociedad está obsesionada con el perfeccionismo en términos generales, no sólo con el físico. Como suelo decir, la sociedad está llena de vacíos.

¿Hasta qué punto puede ser perjudicial fijarse en la apariencia y en el cuerpo de los famosos, youtubers e influencers?

La apariencia física es la primera fuente de información en la interacción social. Como seres sociales nos importan los demás y ser aceptados socialmente. Esto, llevado de manera adecuada, no tiene por qué ser un problema en sí. El inconveniente deriva de su desproporción o un miedo exagerado al rechazo social. Cada persona está dotada de una fisiología que debería de respetar y mejorar en base a sí misma. Sin la comparación externa, a excepción de una propia comparación para observar desde la curiosidad nuestra propia evolución, no mirar desde la exigencia. Lo interesante de fijarnos en los demás es para que nos sirva de inspiración y buena influencia sin perder la esencia de cada uno, que sirva de empuje y motivación pero siendo siempre uno mismo y llevando tu vida real. Ya sabemos que lo que aparece en redes sociales no es la realidad en su totalidad.

¿Cómo puede ayudar la Psicología y sus especialistas a los usuarios que sufren esta problemática?

Sugerimos que se incluyan programas psicológicos con diferentes técnicas como las de autoestima en la prevención o el tratamiento relacionados para disminuir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Conocer tu autoconcepto y tu autoestima ayudará a tener una idea más real de qué piensas y sientes sobre ti y cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, es decir, cómo te tratas a ti y a los demás. Siempre con la base del respeto, la conciencia plena y una adecuada regulación emocional. Y ofrecer claves, recursos, herramientas y estrategias para reducir o eliminar la obsesión del perfeccionismo.