Después de casi diez años, Jesús Costa, presidente del colectivo No Te Prives, dio un paso al lado y el pasado 1 de diciembre la asociación renovó su directiva. Su nuevo presidente es Germán Echevarría, que se dedica a la caracterización y regenta una peluquería en Murcia. Es bisexual, padre de dos hijos de 25 y de 19 años y exmarido de una concejala del PP en Alcobendas. Esto promete.

Tiene una familia moderna.

Soy bisexual y Carmen siempre lo supo. Hasta salí con un amigo suyo antes de casarme con ella. Toda la vida nos llevamos muy bien y nos seguimos llevando divinamente.

¿Están estigmatizados los bisexuales?

Mucho. Nos relacionan con el vicio, con ser unos guarros. Tenemos aún muchos conceptos equivocados en la sociedad.

¿Cómo ha acabado un madrileño en No Te Prives?

Hace ocho años que me afinqué en la ciudad de Murcia, aunque llevo más de veinte viniendo con asiduidad. Siempre he tenido muchos amigos aquí. Hace tres años que me hice socio de No Te Prives y decidí presentarme a la directiva cuando Jesús Costa me dijo que se retiraba.

¿Es Murcia más ‘gay-friendly’ que hace veinte años?

Cuando empecé a venir aquí había muchos locales de ambiente pero, sorprendentemente, ahora quedan muy pocos. Tan solo tenemos el Piscis y el Temperatura Ambiente. Aunque es cierto que muchos otros establecimientos ‘gay-friendly’.

Es esencial feminizar el colectivo; las lesbianas y las mujeres trans han sido muy machadas

¿Tiene un pasado activista en la comunidad LGTBI?

Toda la vida he sido activista, sobre todo en el movimiento educativo. Fui presidente cuatro años de la FAPA Giner de los Ríos de Madrid. El activismo es necesario para cambiar el mundo. Somos una parte esencial de la sociedad. En el colectivo hay quien cree que siempre hemos disfrutado de todos los derechos que tenemos, pero no, hubo gente detrás que se partió la cara por ellos. Y no los tenemos asegurados.

¿Con qué objetivos llega a No Te Prives?

Quiero feminizar la asociación. Las mujeres se han llevado siempre la peor parte en la historia, también dentro del colectivo. Si eres mujer y eres lesbiana, ya tienes dos cosas en contra; pero si eres mujer y eres mujer trans, apaga y vamos. Han sido muy machacadas. Es una cuestión de justicia. Por otra parte, debemos seguir intentando que los institutos sigan ofreciendo charlas de educación afectivo-sexual.

Pensarán que usted quiere adoctrinar a los menores.

Tiene gracia porque tengo dos hijos, que he criado yo, y han salido heterosexuales. Debe ser que soy una mierda adoctrinando. Si sigo así, no me van a dar el carné de gay... Creo que toda esta polémica provoca que hoy en día los niños y adolescentes no estén seguros en los centros educativos.

¿La polémica del veto parental en la educación?

Claro. Es un absurdo. No hay nada que se haga en ningún centro educativo de España que no se coordine antes con los padres encargados. El problema es que mucha gente desconoce cómo funciona el colegio o el instituto de sus hijos y cree que vamos a ir los maricas a adoctrinarles. Terminan viéndonos como un ataque por culpa de la mala publicidad que nos hacen algunos políticos.

Los colectivos de la Región tienen pendiente el desarrollo de la Ley de Igualdad de 2016.

Somos muchas asociaciones y creo que deberíamos de hacer piña y unificarnos para hacer un colectivo mucho más fuerte. La ley LGTBI está guardada en un cajón y el Observatorio contra la LGTBIfobia debe estar en la caja fuerte.

¿Qué es lo que más urge para la comunidad LGTBI en la Región de Murcia?

La seguridad de los menores en los centros educativos. Es fundamental que los niños LGTBI vayan tranquilos a clase y puedan expresarse. ¿Cuál es la otra opción, volver a meterlos en los armarios? Algunos es lo que intentan.

Por supuesto que me sentaría con Vox a hablar, pero no tengo ninguna esperanza

Tiene al PP y Vox en las instituciones. ¿Cómo lo ve?

Está claro que con los partidos de izquierda llegaríamos a entendernos con mucha más facilidad, pero creo que con el Partido Popular, que considero un partido de Estado, también podríamos llegar a acuerdos. Seguro que no los que quisiéramos, pero no hay que descartarlos. Hay ejemplos en nuestra historia de pactos entre izquierda y derecha.

Vox es otro cantar.

Si nos vamos más a la derecha, tengo claro que no. De hecho, creo que es el gran problema que tenemos en la Región de Murcia, que les hayan abierto la puerta del Gobierno autonómico.

¿Y estaría dispuesto a sentarse con ellos a hablar?

Me sentaría con cualquier persona. Desde el respeto, por supuesto que sí. Hasta me agradaría en un momento dado. Pero reconozco que no tengo ninguna esperanza.

A lo mejor le sorprenden.

Ya he conocido a gente de Vox aquí en el colectivo.

Ahora es cuando le pido que se explaye.

Han venido simpatizantes de este partido con hijos gais. Hay hasta un caso de una personas transexual. Lo han querido negar, han hecho todo lo posible para evitarlo, pero al final su hijo se ha empezado a hormonar porque ha cumplido 18 años. Evidentemente, comenzó sin que se enteraran sus padres.

Tiene que ser duro pasar por algo así sin el apoyo familiar.

Cuando no te importa un hijo, ¿quién te va a importar en la vida? Yo lo daría todo por los míos. Soy como Belén Esteban, arrastro al que sea.

En 2024 hay una partida de algo más de 4.000 euros para el colectivo LGTBI en los presupuestos. Ya pueden aprovecharlos.

Me sorprende que no nos hayan dejado menos. Pero me tranquiliza que tengamos 100.000 euros para la unidad de España, que es muy importante. No sé qué van a hacer con ellos, pero dan para muchas banderitas.

¿Teme una involución política y social esta legislatura?

Me temo que sí.

¿Y le preocupa que la extrema derecha esté más envalentonada?

Claro que me preocupa. Voy por la calle de la mano con Samuel, mi pareja, y nunca me han dicho nada, pero en el grupo joven de No Te Prives hay gente que sí que nos lo cuenta, especialmente lesbianas. Me llama mucho la atención que esta intolerancia esté calando, sobre todo, en la juventud. Lo vemos estos días en las manifestaciones en las sedes del Partido Socialista contra la Ley de Amnistía. Acuden muchos adolescentes con banderas con el águila... Creo que no saben ni lo que portan porque no llegan a los treinta y tienen un desconocimiento absoluto por lo que significa la figura de Franco.

¿Y qué van hacer para defenderse?

Lo que mejor sabemos hacer: movilizarnos.