La Región de Murcia registra de media menos de tres bajas laborales al mes por reglas dolorosas entre las mujeres que se encuentran en edad fértil. Desde el pasado mes de junio las mujeres con menstruación incapacitante tienen derecho a una baja laboral temporal a cargo del Estado tras la reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Frente a los que pronosticaban un ‘aluvión’ de bajas en el género femenino con esta nueva medida, lo cierto es que en la Comunidad esta posibilidad apenas ha sido tomada en cuenta por un número representativo de mujeres trabajadoras que se encuentran en edad fértil y que sufren de dismenorrea (dolor intenso uterino en la menstruación). En total, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la Región de Murcia se han registrado entre junio y mediados de noviembre un total de dieciséis casos por menstruación incapacitante. A nivel nacional, casi un millar de mujeres han solicitado la incapacidad temporal debido este problema.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la etapa reproductiva de la mujer entre los 15 a los 49 años de edad. En la Región de Murcia, según los datos del censo del año 2022, había un total de 348.444 mujeres en esta horquilla de edad. Esta menstruación dolorosa suele afectar especialmente a aquellas pacientes con endometriosis que sufren dolores intensos e incapacitantes.

Ana Gómez Laencina, ginecóloga en la Unidad de Endometriosis del hospital Reina Sofía de Murcia, estima que entre un 5 y un 10% de las mujeres que tienen menstruaciones quedan limitadas entre uno y tres días de cada mes para realizar sus actividades normales.

Respecto a los síntomas más frecuentes e importantes de estas reglas dolorosas están la propia molestia en sí, «que suele empezar en las primeras horas tras el inicio de la regla y que alcanza su mayor intensidad durante el primer día y suele terminar a las 24-48 horas».

La especialista explica que «puede ir desde un dolor sordo hasta una sensación de presión, contracciones o cólicos de tipo espasmódico o continuo, a veces intolerables. En algunos casos, puede ir acompañado de cefalea, náuseas y vómitos, diarrea o estreñimiento, cansancio, dolores musculares, etc.» En adolescentes, puede suponer, dice Gómez Laencina, «incluso un trauma psíquico que puede interferir el estado emocional y la actividad social». El dolor «normalmente es pélvico», pero puede irradiarse hacia la ingle, la zona lumbar e incluso a la parte alta de los muslos.

Una de sus compañeras en la Unidad de Endometriosis, Rocío Sánchez, coincidía con ella en afirmar hace unos meses a La Opinión que «la endometriosis es una enfermedad que afecta a aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil; y, de éstas, se estima que alrededor del 40-50% presentan dismenorrea importante».

Las ginecólogas reiteran que hoy en día se dispone de «distintos tratamientos que pueden reducir mucho el dolor menstrual o eliminarlo por completo». Gómez Laencina señala que «lo primero que ha de hacer la paciente con dolor menstrual crónico» es acudir a su especialista «para poder descartar algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con este dolor y cuyo diagnóstico adecuado va a ser fundamental en la correcta toma de decisiones posteriores referentes al tratamiento y seguimiento como es el caso de la endometriosis».

«A veces parece que los políticos creen que las bajas se dan a criterio del paciente y no a criterio médico. En nuestra experiencia, siempre se han dado y hemos dado bajas en situaciones muy puntuales donde el tratamiento no resulta efectivo». Como en cualquier otra baja por incapacidad temporal, la decisión de darla o no depende finalmente del médico de cabecera de la paciente.

María del Mar Torrecillas, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en la Región, asegura que la de la ‘regla dolorosa’ es un tipo de incapacidad «vinculada a una serie de requisitos para no dar lugar a sesgos». En este sentido, recuerda que será el facultativo el que «a su criterio y valoración» decida darle la baja, aunque también se deben cumplir «una serie de requisitos preestablecidos que justique la baja laboral».

Torrecillas explica que «no todos los dolores menstruales cumplen con los criterios de baja». En este caso, la decisión es igual que con otras patologías, «conjunta con otros especialistas que han valorado la existencia de anomalías subyacentes».

Es necesario, dice, que haya una serie de criterios que la justifiquen, como la endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales u ovarios poliquísticos «para evitar un abuso de este tipo de incapacidad laboral».

La baja por menstruación requiere que la mujer haya sido diagnosticada por un médico de dismenorrea y debe constar en el historial clínico, pero el anteproyecto no incluía en el pasado mes de mayo el listado de enfermedades, como endometriosis, miomas o quistes que puedan causar esa dolencia, dado que a veces los médicos no encuentran el motivo o la enfermedad es difícil de diagnosticar hasta un estadio más avanzado.