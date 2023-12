La Asamblea Regional dio luz verde este martes a la previsión de ingresos y al gasto global máximo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2024 presentado por el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, y que gestionará el año que viene 6.526,56 millones de euros, el 81% de los cuales se los llevan los servicios esenciales relacionados con la sanidad, la educación y la política social.

El responsable del ramo defendió unas cuentas que se expanden en más de 523 millones con respecto al ejercicio anterior, si bien subrayó que esto no se produce como consecuencia del aumento de las entregas a cuenta por parte del Gobierno de España: "La Región de Murcia no tiene nada que agradecer a Pedro Sánchez, ya que él y la ministra Montero nos mantienen como la Comunidad peor financiada cuando nosotros no somos menos que nadie".

Al contrario, expuso las "dificultades" a las que se enfrentó el equipo de su Consejería por la "falta de información" del Ministerio de Hacienda, que no respondió a la demanda del Ejecutivo murciano de conocer a cuánto ascenderían estas entregas a cuenta. Marín calificó este hecho de "falta de lealtad sin precedentes".

Además de la previsión de ingresos y gasto global, también queda aprobada la distribución por secciones de las inversiones, así como el presupuesto de los organismos públicos y demás entes públicos. La tramitación del proyecto de ley continuará ahora en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto y el plazo para presentar enmiendas parciales continuará hasta el 21 de diciembre.

Desde la Consejería de Medio Ambiente afirman que "es una propuesta de Vox de la que el Gobierno regional no tiene conocimiento"

Durante el debate de los presupuestos de las distintas consejerías fue creciendo la preocupación de los grupos de la oposición por el Mar Menor, a raíz del anuncio del vicepresidente regional, José Ángel Antelo, de reformar la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Lo dijo este lunes, durante la exposición de las cuentas de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, cuando aprovechó también para informar de que su equipo trabaja ya en una futura Ley de Suelo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor explicaron que "es una propuesta de Vox de la que el Gobierno regional no tiene conocimiento". En este sentido, aunque prefieren no pronunciarse ni valorar algo que afirman desconocer, subrayan que "el Gobierno no se plantea modificar la Ley del Mar Menor" y se reafirman en que "no va a dar un paso atrás" en la protección de la laguna.

El PSOE critica que pacten las cuentas con un partido "que defiende que haya menos control sobre las actividades que más han perjudicado al Mar Menor", mientras que Podemos denuncia el recorte del 75% de los fondos para la laguna

Aunque el debate parecía cerrado, de momento, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, afirmaba este martes, durante su intervención en la Asamblea, que las partidas de gasto que afectan al Mar Menor deberían unificarse ante una "inminente reforma" de la citada legislación, con el fin de se proteja "verdaderamente" este ecosistema y que se pueda hacer "compatible su uso con cualquier actividad económica".

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, criticó que el PP haya pactado estos presupuestos con Vox, "un partido negacionista del cambio climático" y "que defiende que haya menos control sobre las actividades que más han perjudicado al Mar Menor".

Desde Podemos, su portavoz, María Marín, denunció un recorte del 75% a los fondos para la recuperación del Mar Menor, subrayando que las inversiones caen de 102 a 23,8 millones de euros según los datos del propio Gobierno regional. Si no es así, se preguntó "si mienten ahora, mintieron el año pasado o han mentido siempre".