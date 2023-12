La periodista y fotógrafa Loyola Pérez de Villegas ha sido galardonada en el marco de los VI Premios Periodismo y Sector Pesquero Español de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) por una imagen, titulada Almadrabos, publicada en La Opinión. Pérez de Villegas recibió el reconocimiento de manos del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

«La idea surge a raíz de un reportaje de la almadraba: ya tenía interés, sabía que era la única que quedaba en el Mediterráneo y eso aumentó mi interés», explica la fotógrafa y periodista. En cuanto a la imagen ganadora, «fue una parte del reportaje que hice», en concreto La pesca de la almadraba empieza en tierra, publicado en este periódico en febrero de 2022. El reportaje refleja la labor de 18 pescadores, dedicados a este arte milenario, que empezaban a trabajar en la orilla de La Azohía, en Cartagena en las labores de montaje para llevarlo a cabo.

«A raíz de ello, he mantenido contacto con los trabajadores con los almadrabos: me gustaba tanto que no me quería limitar a esa foto, quería conocer un poco más cómo era el funcionamiento de esta técnica de pesca», detalla.

De esta manera, «durante el año pasado y este he estado yendo diferentes veces a ver cómo salían a faenar y montaban la almadraba», manifiesta, a lo que añade que «ellos se vuelcan mucho, son los primeros interesados en que la gente sepa qué es la almadraba, por qué es la última del Mediterráneo y en qué consiste».

«Siempre me han abierto las puertas y me han permitido fotografiar todo lo que hacen», valora Pérez de Villegas, que tiene la intención de «seguir haciendo reportajes de cómo preparan todo en tierra, la estructura se mete en el mar, cuando están pescando, la desmontan... es muy interesante». «Tengo una conexión con el mar», confiesa, a lo que añade que «a nivel visual, todo lo de la almadraba es muy agradecido, porque es bastante impactante». De ahí que sienta una «atracción inevitable», revela esta profesional.

Por su parte, el ministro dijo que trabajos como el de Pérez de Villegas «muestran lo que somos en Europa, la primera flota pesquera» comunitaria.