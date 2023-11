Para comenzar, hábleme un poco de Libelium, ¿a qué se dedica la empresa?

Libelium es una empresa nacida en 2006 en Zaragoza, dedicada al diseño de soluciones inteligentes para ayudar a ciudades y empresas a ser más sostenibles, productivas y resilientes. Libelium desarrolla sus servicios en todo el mundo, centrándose en América Central y del Norte, así como en Europa. En 2022, compramos la empresa murciana Hopu y ahora contamos con un equipo de más de 80 personas altamente cualificadas.

¿Cuáles son los principales valores de Libelium?

Creemos fervientemente en el IoT como herramienta de ayuda en la toma de decisiones para construir una sociedad más sostenible y datocratizada. En Libelium llevamos el ADN de la sostenibilidad desde nuestros orígenes. Definitivamente, nuestras soluciones IoT permiten habilitar en diferentes entornos la medición, análisis y optimización de los procesos clave hacia un planeta más verde. Hemos estado detrás del cambio de numerosas ciudades e industrias y ahora queremos ir más allá de los retos que nos plantea el cambio climático.

¿Para qué sirven los productos IoT que desarrolláis?

El IoT hace visible lo invisible. Por ejemplo, sabemos que hay contaminación en el aire, la sentimos cuando la respiramos o porque nos pica la garganta, pero no sabemos cuánta hay y, por lo tanto, no podemos tomar decisiones específicas para reducirla. El Internet de las Cosas, teniendo su base en la sensorización, permite capturar los datos de elementos invisibles como los parámetros medioambientales. Esos datos los enviamos a una plataforma para poder procesarlos y ofrecer información de valor. Así no sólo sabemos qué contaminantes hay en el aire, en el agua o cuánta gente pasa por determinado punto, sino que podemos tomar decisiones informadas para gestionar los recursos de manera más eficiente y, por supuesto, mejorar la salud tanto de los ciudadanos como de las empresas.

Y en concreto, ¿qué aplicaciones pueden tener en el sector agroalimentario?

Libelium ofrece diversas aplicaciones en el sector de la agricultura, enfocándose principalmente en la agricultura de precisión. Esta modalidad se centra en gestionar las variaciones en el campo para aumentar el rendimiento de los cultivos, mejorar la productividad y reducir el consumo de insumos agrícolas.

¿En qué zonas de la Región se han implementado y en cuáles se piensa implementar en un futuro?

La UCAM está evaluando el estado del Mar Menor. Gracias a nuestra solución ONE de medición de calidad de agua, se ha habilitado una herramienta capaz de aportar los datos relativos a la calidad del agua para la creación de un gemelo digital de la laguna que permita conocer su estado real, crear un sistema predictivo y tomar medidas para mitigar su deterioro. Las ciudades de Molina de Segura y Alcantarilla están midiendo su calidad del aire y ruido. En Cartagena se ha implementado la Zona de Bajas Emisiones basada en Inteligencia Artificial (IA). En cuanto a industria, estamos ejecutando un proyecto impulsado por la CARM para la monitorización del impacto ambiental en explotaciones mineras de la región mediante una solución basada en Inteligencia Artificial.