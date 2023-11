El coordinador en el área de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Jesús López Martínez, se encargó de dar las claves de cómo ha evolucionado la financiación de los proyectos de innovación y cuál es la tendencia actual. Se remontaba López Martínez a «hace un par de décadas, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en el que advertía de que la población mundial alcanzaría los 9.500 millones de personas en 2050». En este contexto, alertaron de que «iba a ser complicado dar de comer a todo el mundo».

Por su parte, Cajamar analizó el informe y determinó que también habría consecuencias en España y en la Región. El «problema clave» que detectaron fue la «escasez de recursos naturales» que se plantearía en un futuro. «No hay posibilidad de que crezcan, de que haya más agua de la que ya tenemos, de aumentar la cantidad suelo agrícola disponible», explicó el coordinador de Cajamar, que puso de manifiesto la «necesidad de innovar que se planteó», idea que sigue vigente, pues «ya hemos sobrepasado los 8.000 millones de personas en el planeta».

«Estamos utilizando el significado estricto de la palabra innovar», afirmaba López Martínez, haciendo referencia a que «se han puesto en marcha nuevos métodos para ser más productivos y eficientes». De lo contrario, matizó, «podríamos tener un problema a corto y medio plazo».

El coordinador de Cajamar también recordó la pandemia, «una época en la que se vio que el sector agro es imprescindible». Sin embargo, cuando se superó esta etapa «la sociedad se olvidó de él». Como resultado, «se están produciendo productos carísimos que la gente elimina de sus cestas de la compra, y la innovación es la que nos puede sacar de esa exclusión», subrayó.

En este contexto, Cajamar ha puesto en marcha, haciendo uso de fondos europeos, una «incubadora de proyectos relacionados con el agua, uno de los pilares fundamentales del sector». «Cogemos proyectos en su fase inicial, que en su mayoría salen de las universidades, les ayudamos en sus fases de transición y la llevamos a la fase de aceleración para su puesta en marcha», explicó el coordinador de la entidad bancaria. En esta línea, llevan incubados 60 proyectos de gestión de agua en distintos ámbitos, como el agrario y el industrial.

Por parte del sector privado también intervino Sonia Tovar Guillamón, project management specialist de Libelium, una de las empresas referentes en el sector agroalimentario. Así pues, expuso los avances más prometedores que han logrado. «Hemos encontrado a empresas pioneras que han querido integrar la tecnología de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), que nosotros desarrollamos, para monitorizar su entorno», explicó. Por ejemplo, en una plantación pueden medir la humedad. «Pero no es solo ese el objetivo», destacó, «también les brindamos un sistema de apoyo en la toma de decisiones, tanto en tiempo real como de forma predictiva».

En esta línea, hizo hincapié Tovar, «el avance que hemos logrado llevar a estas empresas pioneras es especializarnos en sectores, pues no es lo mismo gestión viñedos que de frutales». También han avanzado, en este sentido, en el desarrollo de aplicaciones inteligentes que «permiten predecir, por ejemplo, enfermedades en los cultivos o las condiciones meteorológicas que deberán soportar durante un periodo determinado». «Esto va a permitir optimizar recursos y obtener mayores beneficios a esas empresas», subrayó la profesional de Libelium.

Al respecto, el moderador de la mesa, Pedro Enrique López de Teruel, socio fundador de Bleecker Technologies y Profesor Titular de la UMU, quiso destacar «la importancia de la trazabilidad en toda la cadena de suministro». «En la UMU estamos muy preocupados por ese tema y aplicamos distintas tecnologías de sensorización. Es un tema muy importante para la competitividad y la seguridad alimentaria. En este ámbito la formación es esencial», añadió.

La visión de la parte universitaria la proporcionó Alejandro Pérez Pastor, catedrático e investigador principal de I+D de la UPCT. Habló de los «enormes avances» que se han hecho durante los últimos años: «Estamos monitorizando en tiempo real la conductividad eléctrica y la salinidad del agua, así como la cantidad de nitratos que tiene».

El catedrático también quiso resaltar que «la mezcla de disciplinas, como es el caso de la inclusión de la ingeniería industrial en el sector agroalimentario, es vital para la transformación digital y la innovación tecnológica».

Asimismo, puso de relieve «el gran problema que vive actualmente la agricultura», y es que «en algunas zonas hay mala cobertura, tan solo 2G, y es necesaria una mayor conectividad». Pérez Pastor, además, expuso que «hacen falta más agrónomos para interpretar la gran cantidad de datos que se recogen».

Para culminar con la visión del sector privado tomó la palabra Luis Miguel Peregrín, gerente de Ritec, empresa de equipos y sistemas de riego. Precisamente sobre el riego se centró su intervención, un sistema que «sufrió su primera revolución hace más de 50 años, con la aparición del goteo, un sistema que a día de hoy sigue evolucionando». La segunda gran revolución, contaba Peregrín, fue hace 40 años, con la aparición del vertebreo de los sistemas, mientras que la que tercera es la que se está viviendo en estos momentos: «La adquisición de datos».

En este contexto, el reto que plantea el gerente de Ritec, ingeniero industrial, pero con años de experiencia trabajando en el sector agrario, es el de «respetar el orden en el que surgieron estas revoluciones, y tener un goteo y un vertebreo en condiciones antes de meterse de lleno en desarrollar tecnologías innovadoras».

Otro de los retos que planteó Peregrín es el de la capacitación de los trabajadores: «A los agricultores les falta aprender mucho más. La adquisición de datos avanza tan rápido que nos estamos atragantando, lanzan al mercado nuevos sensores nuevos cada nada. De nada sirve que le vendas la mejor y más innovadora herramienta si no sabe utilizarla».

Asegura el coordinador en el área de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Jesús López Martínez, que en Europa se plantean una serie de retos a la hora de desarrollar proyectos de innovación en el sector agroalimentario, pero que el dinero no es uno de ellos. «La parte privada, es decir las entidades financieras y los fondos de inversión, los estamos financiando, y las administraciones y otros organismos públicos están ayudando también», explicó durante su intervención en el evento ‘Futuribles’. No existe este problema, sin embargo sí hay «preocupación a la hora de evaluar los proyectos, pues no debemos dejarnos llevar por la prisas y debemos saber elegir adecuadamente a aquellos que van a llevarnos al éxito», afirmó López Martínez. Para el desarrollo de iniciativas innovadoras, Cajamar evalúa «no solo el riesgo financiero, sino también la viabilidad técnica y económica, así como la sostenibilidad ambiental, fundamental hoy en día, y el impacto social, pues no tiene sentido acometer el proyecto si la sociedad no lo acepta», explicó el coordinador de la entidad bancaria.