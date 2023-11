El próximo 8 de diciembre entrará en vigor el Reglamento (UE) 2021/2117 por el que se exige el etiquetado de la lista de ingredientes y la declaración nutricional de los productos vitivinícolas y en los productos vitivinícolas aromatizados.

Tras largos meses de discusión, finalmente se han definido las condiciones para implementar esta normativa. Sin embargo, desde Fecoam se entiende que «éstas no dan respuesta a muchas preguntas y dificultades de aplicación relacionadas con esta obligación de proporcionar al consumidor la información de ingredientes, por no haber sido integradas en ellas o no entrar en el nivel regulatorio».

Como explican desde la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, como respuesta a la solicitud del sector y de los Estados miembros, la Comisión Europea está trabajando en un documento destinado a especificar las condiciones para esta implementación, y así responder de manera concreta a las necesidades operativas de las empresas.

Fecoam considera que el etiquetado obligatorio de ingredientes y declaración nutricional «constituye un gran desafío para los operadores de nuestro sector, tanto en su funcionamiento interno como en sus relaciones entre sí y con los consumidores».

Desde la Sectorial de Vino de Fecoam, inciden en que desde la Unión Europea (UE) se debe garantizar una aplicación uniforme de estos nuevos requisitos en toda la UE, y evitar así que cada Estado miembro defina sus propias condiciones de aplicación.

Asimismo, es necesario garantizar a los operadores la definición de las condiciones de implementación que sean proporcionadas, efectivas y adaptadas a las especificidades del sector y a los productos vitivinícolas, así como permitir a las autoridades de control garantizar, tanto a los operadores como a los consumidores, una aplicación leal de estas disposiciones.

Cuestiones legislativas clave

Como explican desde la federación, «desde el sector cooperativo consideramos que la Comisión Europea, debería legislar sobre cuatro temas fundamentales», como son el establecer la posibilidad de introducir una cláusula de agotamiento de existencias para los vinos tranquilos producidos antes de 08/12/2023 y para los vinos espumosos, licorosos o aromatizados producidos después de la mencionada fecha. Pero a partir de vinos tranquilos producidos antes, dada la ausencia del requisito de trazabilidad de los ingredientes antes del 08/12/2023.

También posibilitar que las empresas faciliten la identificación al consumidor del código QR que da acceso a la lista de ingredientes y a la declaración nutricional, mediante el uso de un símbolo exclusivo, como por ejemplo ‘i’, en el código QR o cerca de él, no requiriendo así la traducción al idioma del país de comercialización.

Por otro lado, «debe darse la posibilidad de que las empresas presenten listas de ingredientes relativas a varios lotes de una misma referencia de producto directamente al consumidor». Y por último, eliminar la obligación de mencionar la lista de ingredientes y la declaración nutricional en los documentos de acompañamiento, dejando mayor libertad de cómo transmitir estas informaciones a los operadores de la cadena de producción-distribución.