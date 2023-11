Ocho días sin agua para regar. Así han estado los regantes dependientes de la desaladora de Águilas después de que se rompiera la semana pasada. Las reparaciones finalizaron este martes y se prevé que el suministro de agua vuelva este miércoles, según lo previsto.

Unos 20.000 regantes se han visto afectados por este incidente y algunos de ellos han tenido que recurrir a sus embalses particulares ante el estrés hídrico que sufrían las plantas. La rotura tuvo lugar en la tubería de captación de agua que la desaladora tiene en el mar.

A medida que las instalaciones envejecen, habrá más problemas técnicos, advierten desde la Comunidad de Regantes de Lorca (CRL). Es por ello que urgen a tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones.

Sin ir más lejos, agricultores de Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y Pulpí se han quedado sin un hectómetro cúbico menos de agua que no van a recuperar. Según explica la CRL, esa cantidad no podrá ser compensada porque todo el agua producida se reparte, no hay margen para ofrecer más. Además, la desaladora no tiene un sistema de reservas de agua con el que paliar este tipo de roturas o incidencias que puedan ocurrir.

Fuentes de la CRL señalan que la solución más inmediata es que se ponga en marcha el bastidor número 12 de la desaladora. Dicen que en este momento solo funcionan once porque es lo que permite la potencia energética máxima contratada. «Hemos estado pidiendo desde hace ya bastantes años que amplíen esa potencia para producir algo más de agua», apuntan.

La Comunidad de Regantes de Lorca recalca que la cuestión ya no es que haya una rotura de envergadura como esta última, sino que «cada 10 días» suele haber un problema. Es por ello que insisten en la importancia de poner en marcha el bastidor de reserva que queda.

Acerca de la ampliación, recuerdan que se resolvió la aprobación de la planta hace años, sin embargo, «no han comenzado las obras». «Estamos a la espera», subrayan. A ello, añaden lo que suele decir el presidente de la CRL, Juan Marín: una vez ya terminada la ampliación, se les quedaría pequeña. Así que «habría que comenzar la construcción de una nueva planta».

La desaladora de agua de Águilas posee una capacidad de producción de 210.000 metros cúbicos al día. Su función es la de complementar el suministro de las demandas de agua de riego en la zona sur de la Cuenca del Segura, así como gran parte del abastecimiento de los municipios de Lorca y Águilas. Según Acuamed, la capacidad de tratamiento es de 60 hm3/año, ampliable a 70 hm3/año.

Una cuestión de hace años

La rotura más grave que tuvieron en la desaladora de Águilas fue de 15 días en el 2018. La cuestión de su ampliación y mejora lleva años planteándose.

Según el Plan de Cuenca actual, vigente hasta el 2027, está previsto equipar de nuevos bastidores y adaptar la planta para el incremento de la producción de agua desalinizada en la IDAM de Águilas de 60 a 70 hm3/año.

También se quiere construir una planta solar fotovoltaica para el suministro eléctrico a la desaladora de Águilas, ampliada para autoconsumo fotovoltaico y almacenamiento, que posibilite la reducción de la tarifa de utilización del agua y la disminución de la huella de carbono.