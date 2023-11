Las hectáreas en riesgo de inundación descienden en 1.601 respecto a lo previsto anteriormente. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informó ayer de ello tras finalizar el estudio sobre la revisión y definición de la cartografía de Zonas de Flujo Preferente (ZPF).

Tras un periodo de alegaciones, la CHS recibió 140 a su informe preliminar. La Confederación las tomó en consideración y después de un análisis se rebajó de las 13.473 hectáreas (has) iniciales a 11.872, un 12% menos de superficie.

Esta rebaja afecta a las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPI) 9, 10, 11, 12, 16, 17 de la Demarcación Hidrográfica del Segura correspondiente a la provincia de Murcia, afectando a casi todos los municipios, entre ellos Murcia, Cartagena y Lorca, donde se paralizaron distintos proyectos urbanísticos.

De todas formas, esta no es una decisión definitiva. La CHS detectó 744 hectáreas nuevas susceptibles de ser incorporadas en la Zona de Flujo Preferente. Para añadirlas, la Confederación abrirá un nuevo proceso de consulta pública. El nuevo mapa tiene que durar hasta el 2027.

El diseño de esta cartografía no ha estado exento de polémica. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. El temor de los promotores inmobiliarios era que los mapas de inundabilidad adquiriesen «rango normativo» y condicionasen de forma permanente el desarrollo urbanístico en tramos donde, entienden, no habría peligro de crecidas. El año anterior, 2022, los grandes municipios también se posicionaron en contra al incluirse nuevas zonas. Respecto al planteamiento inicial que hizo en 2021, la CHS ya había reducido un 20% el área afectada por esta condición de ‘flujo preferente’, pero incluyó nuevas zonas en ámbitos urbanos y no terminó de calmar las aguas entre los consistorios más afectados.

Zonas inundables

No son pocas las imágenes de inundaciones que se ven cada año tras las grandes trombas de agua. Sin ir más lejos, la zona más afectada por las lluvias de 2022 en Javalí Viejo no estaba fichada como área de máximo peligro por riadas. Una persona perdió la vida.

Sin embargo, declarar inundable una zona choca con numerosos intereses. El que fue consejero murciano de Fomento, José Ramón Díez de Revenga pidió en 2022 al Gobierno de España la retirada cautelar inmediata de los mapas de zonas inundables y zonas de flujo preferente porque paralizaron las licencias de obras. En su momento, se bloqueó la construcción 2.713 viviendas.

Cerca de 473.000 personas viven en las zonas con mayor riesgo de inundación en España, áreas que se inundan, de media, una vez cada diez años, según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica.