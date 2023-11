Representantes de la organización de usuarios de la banca Adicae han mantenido una concentración ante la sede del Banco de España de la Gran Vía de Murcia este martes para reclamar a las entidades financieras el pago de intereses más altos a los ahorradores tras la subida de los tipos que se ha producido en el último año y medio. Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Ahorro, la organización ha elaborado un manifiesto en el que defiende que las entidades bancarias «no pueden ampararse en excusas para no remunerar los depósitos tras haber recibido una ingente cantidad de capital barato por parte del BCE».

Añade que «España se encuentra en el vagón de cola de la remuneración de los depósitos con vencimiento pactado (2,31%), lejos de la media de la zona euro (3,03%) según datos del propio BCE. No obstante, este indicador no refleja una cruda realidad, y es que la parte más representativa del sector financiero español no comercializa siquiera este producto, cuando en otros países vecinos de la zona euro, los mismos bancos están ofreciendo rentabilidades por encima del 4%».

Adicae recuerda que los casos de fraude descubiertos en los últimos años han generado «una deuda de cerca de 1.000 millones de euros a 417.233 hipotecados de la Región de Murcia», según sus cálculos. Precisa que de esta cantidad, «255.244.365 euros corresponden a 256.527 afectados por gastos hipotecarios y 733.467.691 a 160.696 por las cláusulas suelo». Exige la creación de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos eficaces y «un mayor control por parte de los organismos supervisores».