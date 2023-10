La Audiencia Nacional no se pronunciará sobre si Baraka, la sociedad de Trinitario Casanova, y los históricos propietarios de los suelos que hoy en día ocupan la Estación de Chamartín y están involucrados en el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte (antes Operación Chamartín) tienen un derecho de reversión. Así lo constata el auto elaborado por la Sala de lo Contencioso del citado tribunal, en su sección 8, al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y ACTIVOS, el suplemento económico de Prensa Ibérica. En este documento, la Audiencia Nacional se declara incompetente para tratar el asunto y añade que las actuaciones "deben ser remitidas" a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que sea este órgano el que dé respuesta al recurso.

El conflicto judicial comienza hace pocos años, pero su origen se remonta a la venta de los terrenos ferroviarios de la Operación de Chamartín. En el siglo XX fueron expropiados para poner en marcha la infraestructura y, en la década de los 90, se firmó su venta a la actual sociedad Crea Madrid Nuevo Norte (antes Distrito Castellana Norte), participada ahora por BBVA, Merlin Properties y Grupo San José. Tras esa venta surgieron los reversionistas, representados en la Asociación de Reversionistas No Abuso, un grupo de antiguos propietarios que reclaman recuperar la propiedad de los terrenos, argumentando que el uso que se les quiere dar nada tiene que ver con el motivo de la expropiación.

En 2018, Trinitario Casanova, un polémico inversor de origen murciano, compró a través de la sociedad Baraka Capital Group el derecho de reversión de 1,3 millones de metros cuadrados del desarrollo urbanístico. Propietarios que fueron sondeados por Casanova confirman a este periódico que el empresario se ofreció a pagar alrededor de un euro por metro cuadrado por el derecho.

El pasado 11 de noviembre de 2022, la Asociación de Reversionistas No Abuso y Baraka formularon la solicitud de reversión de las fincas expropiadas ante Adif, Adif-Alta Velocidad y Renfe. La reversión formulada, tanto por la Asociación, como por la empresa que compró sus derechos, ha sido desestimada -por silencio administrativo- por una dirección general, la de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, cuyas decisiones no corresponde revisar a la Audiencia Nacional porque esta solo atiende recursos dirigidos contra decisiones firmadas por ministros o secretarios de estado, lo que no es el caso. El resto de resoluciones de la administración es cosa de los tribunales superiores de justicia, según establece la ley. Aunque el recurso fue inicialmente admitido a trámite el 26 de abril de 2023, el Abogado del Estado elaboró un escrito manifestando la incompetencia de la Audiencia Nacional y la defensa de Adif y Crea Madrid Nuevo Norte precisó que deberá ser el TSJM el que se pronuncie, como finalmente será.

Contra el auto, Baraka y la Asociación de Reversionistas No Abuso No podrán presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la que sea notificado el auto. Consultadas las diferentes partes, Crea Madrid Nuevo Norte no hace comentarios y se ciñe a la resolución de la Audiencia Nacional, mientras que Adif ha recibido la consulta enviada por este periódico, pero no ha emitido una respuesta. La Asociación de Reversionistas No Abuso y Baraka no tienen habilitados teléfonos de contacto y no han respondido al correo electrónico enviado por este medio al cierre de la presente edifición.

La Justicia no respalda los planes de Casanova

Por el momento, ninguna instancia ha dado la razón al empresario murciano en su derecho de reversión. En abril de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n.º 40 de Madrid desestimó la reclamación interpuesta por Baraka en 2019, que reclamaba una compensación de 713,8 millones de euros. Esta decisión fue recurrida por la empresa a la Audiencia Provincial de Madrid que un año más tarde, en marzo de 2022, también desestimó el recurso de apelación. Entre los motivos que argumentan las diferentes instancias está que en ya en 2012 el Tribunal Supremo se pronunció sobre el tema, desestimando la reclamación presentada en 1999 por la Asociación de Reversionistas No Abuso.

Por el contrario, en febrero de este año, el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte recibió el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó los nueve recursos que habían interpuesto contra él varias organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción o el Club de Debates Urbanos, conformada por expolíticos de la izquierda madrileña. Cabe la posibilidad de recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo.

La última noticia del desarrollo urbanístico fue que Adif ha tenido que volver a retrasar, en esta ocasión hasta un año, la venta de los terrenos a Crea Madrid Nuevo Norte. El principal problema para que se cierre legalmente esta transacción está siendo la dificultad a la hora de registrar cada parcela, cuya documentación data de principios del siglo pasado. Sin embargo, esto no ha impedido que Adif, en nombre de la promotora del desarrollo, haya registrado ya la primera iniciativa de Las Tablas Oeste ante el Ayuntamiento de Madrid, la primera de un total de cuatro.