Un "enorme susto" es lo que se han llevado residentes y trabajadores de la residencia de San Basilio de Murcia esta tarde tras la caída de un fuerte rayo que ha provocado la rotura del muro del tejado del centro murciano.

El temporal se ha vuelto a cebar, una vez más, con la Región de Murcia, y, en especial, con la zona de la Vega del Segura con fuertes lluvias, truenos y granizo en la tarde de este martes. Pero los vecinos de la zona norte de Murcia se han sobrecogido pasadas las 18.45 horas cuando dos enormes estruendos han caído con violencia desde el cielo.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado dos camiones de los Bomberos de Murcia con numerosos efectivos para tratar de acordonar la zona y asegurarla ante el posible derrumbe de más partes del edificio.

Los cascotes y ladrillos han caído sobre un vehículo que estaba estacionado en el patio de la residencia, pero, por suerte, no ha habido que lamentar daños humanos.

"Ha sido justo encima de la habitación de un residente que nos ha dicho que, justo cuando iba a cerrar la ventana, ha caído el rayo y lo ha tirado al suelo. Nos pensábamos que era coña, pero ha resonado muy fuerte", contaban varios trabajadores a La Opinión.

El incidente ha provocado que numerosos curiosos se hayan agolpado a las puertas de la residencia para ver qué pasaba, echar fotos y vídeos. También los propios trabajadores han inmortalizado la escena con sus móviles.

Lo cierto es que en todo el barrio el estruendo se ha escuchado como una auténtica detonación. Uno de los vecinos de la zona, que estaba en la pérgola de San Basilio, ha sentido "el miedo" al escuchar la gran explosión: "He cogido a mi cría en brazos y me he ido del susto pensando que algo se caía encima".